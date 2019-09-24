https://static.news.ru/photo/0cfe0962-df28-11e9-bed2-fa163e074e61_660.jpg Павел Дацюк Фото: Aleksandr Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Очередной игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ознаменовался долгожданным событием: свой первый матч в сезоне за «Автомобилист» из Екатеринбурга провёл Павел Дацюк.

Знаменитый российский нападающий, член «Тройного золотого клуба», в который входят хоккеисты, выигрывавшие Олимпийские игры, Кубок Стэнли и чемпионат мира, в 41 год вернулся в свой родной клуб и впервые сыграл за «Автомобилист» в КХЛ. Однако столь солидное подкрепление не помогло уральцам на выезде обыграть подмосковный «Витязь».

Матч лидеров регулярного чемпионата, проходивший в Подольске, завершился в овертайме победой хозяев со счётом 1:0ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Единственную шайбу на третьей минуте дополнительной пятиминутки в большинстве забросил нападающий «Витязя» Артём Швец-Роговой.

Голкипер подмосковной команды Александр Самонов отразил все 43 броска соперника и заработал второй «сухарь» в сезоне.

Сыграв по десять матчей, «Витязь» и «Автомобилист» продолжают лидировать соответственно в Западной и Восточной конференциях КХЛ, У подмосковного клуба 18 очков, у уральцев — 17.

На вторую строчку таблицы на «Востоке», набрав 13 очков в девяти матчах, поднялся уфимский «Салават Юлаев». Команда из столицы Башкортостана на выезде одержала сверхволевую победу, над московским «Спартаком», отыгравшись после двух пропущенных шайб.

Встреча закончилась со счётом 4:2 (0:0, 1:2, 3:0) в пользу гостей.

У «красно-белых» отличились Робин Ганзл (24-я минута) и Евгений Кулик (26-я), гости ответили точными бросками Никиты Сошникова (38-я), Линуса Умарка (44-я), Филипа Ларсена (49-я) и Владимира Жаркова (59-я, в пустые ворота).

Ещё один поединок игрового дня закончился за пределами основного времени: нижегородское «Торпедо» дома обыграло минское «Динамо» — 4:3ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 1:0).

У минчан, открывших счёт в матче, голы на счету Тему Пулккинена (15-я минута), Евгения Ковыршина (47-я) и Франсиса Паре (49-я), «автозаводцы» ответили точными бросками Даниила Ильина (15-я минута, в меньшинстве), Михаила Варнакова (28-я) и Джордана Шрёдера (31-я).

Спустя 66 секунд после начала овертайма нападающий Антон Шенфельд принёс победу «Торпедо».

Нижегородцы, набрав 14 очков в 11 сыгранных матчах, занимают четвёртое место в Западной конференции КХЛ.

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