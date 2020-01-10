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Единоличный лидер регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА укрепил свои позиции, одержав сухую победу на своей площадке над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Дубль сделал лучший снайпер «армейцев» в нынешнем чемпионате Кирилл Капризов, отличившись на 55-й секунде первого периода и за шесть секунд до конца второго. Ещё одну шайбу забросил на 42-й минуте Антон Слепышев.

Шведский голкипер «красно-синих» Ларс Юханссон отразил все 18 бросков соперника и отыграл «на ноль» пятый матч в нынешнем сезоне. Его сухая серия составляет 127 минут 9 секунд.

ЦСКА (69 очков, 46 игр) в общей таблице чемпионата оторвался от казанского «Ак Барса» на три очка. «Куньлунь» (50 очков, 48 игр) занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.

ХК «Сочи» на своём льду в серии буллитов одолел московский «Спартак» — 2:1Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

«Красно-белые» на 44-й минуте открыли счёт усилиями Каспарса Даугавиньша, однако героем матча стал форвард южан Никита Точицкий. На 55-й минуте он забросил ответную шайбу, а затем стал автором победного броска в серии послематчевых буллитов.

Нападающий «Спартака» Илья Зубов отдал 200-ю результативную передачу за всю карьеру в КХЛ.

«Спартак» (58 очков, 47 игр) остался на пятом месте в таблице «Запада», сочинцев от зоны плей-офф отделяют семь очков.

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