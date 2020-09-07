ЦСКА продолжает давить соперников: «Барыс» не выдержал натиска «армейцев»

В матче регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Спартак» обошёл «Динамо» со счётом 3:1. Все три шайбы в ворота «бело-голубых» были забиты в третьем периоде. Голами у победителей отличились Дмитрий Вишневский, Йори Лехтеря и Лукаш Радил. Этот матч стал для «Спартака» первым выигранным в сезоне после двух поражений. Фото встречи — в галерее NEWS.ru.