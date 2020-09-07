ЦСКА продолжает давить соперников: «Барыс» не выдержал натиска «армейцев»

Московский ЦСКА обыграл казахстанский «Барыс» в домашней игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч завершился со счётом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0).
На восьмой минуте первого периода Максим Мамин с передачи Константина Окулова вывел хозяев вперёд. А уже через три минуты форвард Андрей Светлаков увеличил преимущество столичного клуба. В концовке первого периода нападающему «Барыса» Никите Михайлису удалось отыграть одну шайбу. Точку во встрече поставил Антон Слепышев при игре «5 на 3» во втором отрезке.
NEWS.ru подготовил самые яркие кадры прошедшей встречи.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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