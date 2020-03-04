https://static.news.ru/photo/84a9b068-5e5a-11ea-9dae-fa163e074e61_660.jpg Рене Фазель Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионат мира по хоккею — 2020 сможет провести Россия в случае его переноса из Швейцарии из-за коронавируса. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Российская сторона выступила с предложением к федерации о том, что может провести чемпионат мира по хоккею в случае, если его перенесут из Швейцарии.

Российская сторона обратилась к нам с предложением помощи на тот случай, если чемпионат мира будет перенесён из Швейцарии. Я был в России недавно, и у нас был разговор о том, что Россия готова, в случае необходимости, провести чемпионат мира — 2020, — привели слова Рене Фазеля в агентстве.

Турнир запланирован на 8–24 мая, предполагается, что он пройдёт в городах Цюрихе и Лозанне. Однако чемпионат могут перенести из-за распространения нового типа коронавируса. На данный момент в Швейцарии зафиксировано 39 случаев инфицирования COVID-19.

Конечно, на тот момент, когда будет приниматься решение о возможном переносе турнира из Швейцарии, до соревнований будет оставаться мало времени, но почему нет? Россия, в случае необходимости, может провести чемпионат мира, — процитировали Рене Фазеля в РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, Рене Фазель сообщил о том, что чемпионат можно будет перенести либо в Белоруссию, либо в Сочи, в России. Он добавил, что подробнее этот вопрос можно будет обсудить после 15 марта.