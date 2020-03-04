Чемпионат мира по хоккею — 2020 сможет провести Россия в случае его переноса из Швейцарии из-за коронавируса. Об этом
Российская сторона выступила с предложением к федерации о том, что может провести чемпионат мира по хоккею в случае, если его перенесут из Швейцарии.
Российская сторона обратилась к нам с предложением помощи на тот случай, если чемпионат мира будет перенесён из Швейцарии. Я был в России недавно, и у нас был разговор о том, что Россия готова, в случае необходимости, провести чемпионат мира — 2020, — привели слова Рене Фазеля в агентстве.
Турнир запланирован на 8–24 мая, предполагается, что он пройдёт в городах Цюрихе и Лозанне. Однако чемпионат могут перенести из-за распространения нового типа коронавируса. На данный момент в Швейцарии зафиксировано 39 случаев инфицирования COVID-19.
Конечно, на тот момент, когда будет приниматься решение о возможном переносе турнира из Швейцарии, до соревнований будет оставаться мало времени, но почему нет? Россия, в случае необходимости, может провести чемпионат мира, — процитировали Рене Фазеля в РИА Новости.
Как писал NEWS.ru ранее, Рене Фазель сообщил о том, что чемпионат можно будет перенести либо в Белоруссию, либо в Сочи, в России. Он добавил, что подробнее этот вопрос можно будет обсудить после 15 марта.
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