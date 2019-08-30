News.ru — об основных интригах очередного чемпионата КХЛ, в первом матче которого по традиции действующий обладатель Кубка Гагарина может сразу же выиграть ещё один трофей — «Кубок открытия».

ЦСКА идёт на второй заход

Впрочем, «Кубок открытия» — это по большому счёту всего лишь символический приз. Скажем так, некий аналог футбольного Суперкубка. Выиграл стартовый матч сезона — появится в клубном музее ещё один экспонат, и не более того. Проиграл — ничего страшного: ведь главный трофей Лиги у тебя пока ещё никто не отобрал.

А московские «армейцы» нынче настроены никому завоёванный минувшей весной Кубок Гагарина не отдавать. И на то у них есть веские основания. Чемпионский состав летом практически не изменился, зато две позиции точечно усилились: в оборону из НХЛ вернулся Богдан Киселевич, на позицию одного из крайних форвардов пришёл из казанского «Ак Барса» опытный чех Иржи Секач. Команда заматерела, сыгралась и готова сотворить победный дубль, выиграв Кубок Гагарина второй раз подряд.

Игроки ПХК ЦСКА Алексей Филиппов/РИА Новости

Подмосковные вечера «Авангарда»

Нет сомнений, что первым, кто станет настойчиво возражать против появления чемпионской команды-династии ЦСКА, будет омский клуб. «Ястребы» и в минувшем сезоне, казалось, были готовы дать бой «красно-синим», да в главном финале плей-офф кольчужка коротка оказалась. Поражение в серии 0-4 наверняка занозой засело в сердцах тренеров, хоккеистов и болельщиков омичей, и в новом сезоне команда Боба Хартли постарается сделать шаг вперёд.

На руку «ястребам» и появление в составе прошедших школу НХЛ защитника Вячеслава Войнова и швейцарского форварда Свена Андригетто, и тот факт, что команда уже привыкла к своему временному пристанищу в подмосковной Балашихе, пока в родном Омске проектируется и готовится к строительству новенькая арена на 12 тысяч зрителей (говорят, должна быть готова к 2022 году). Да и сам Хартли за прошедший сезон не один пуд соли съел со своими подопечными, которые теперь отлично знают требования канадского специалиста и готовы выполнять их ради общей цели — завоевания трофея.

Каким будет «Ак Барс» Квартальнова

В Казани после окончания прошлого сезона завершилась эпоха: объявил о завершении тренерской карьеры хоккейный идол клуба из столицы Татарстана Зинэтула Билялетдинов. Однако свято место долго не пустовало. Новым главным тренером «барсов» назначили Дмитрия Квартальнова. И будет чертовски интересно понаблюдать, как новый наставник будет строить свою третью топ-команду в КХЛ.

До этого у Квартальнова многое получилось в ЦСКА (клуб вернулся в число лидеров отечественного хоккея, хотя Кубок Гагарина завоевать при Квартальнове не сумел), неплохим был и отрезок карьеры в ярославском «Локомотиве», где любящий доверять молодёжи специалист попал в подходящую среду: ведь Ярославль славится своей системой подготовки юных хоккеистов. «Локомотив» Квартальнова бил все рекорды КХЛ по «детсадовскому» среднему возрасту команды в официальных матчах, завоёвывал симпатии зрителей, но решать сверхсерьёзные задачи таким подбором игроков было практически невозможно.

Главный тренер ХК Ак Барс Дмитрий Квартальнов Максим Богодвид/РИА Новости

Но вот теперь Дмитрий Вячеславович в Казани, где тоже ценят местных воспитанников, но и ветеранами тоже не разбрасываются. А ещё — не любят затягивать с высокими результатами. Посмотрим, как всё сложится у тренера на новом месте работы.

Знарок-камбэк

Многие коллеги-журналисты до сих пор вспоминают эпизод из олимпийского Пхёнчхана-2018, когда главный тренер российской сборной после вырванной в финальном матче победы у немецкой сборной в сердцах изрёк: «Вот теперь я вам всем всё доказал!». И после этого пика своей карьеры начал постепенно уходить в тень, сначала провалив с возглавляемым им петербургским СКА плей-офф КХЛ той же весной, а затем и уйдя из тренерского штаба национальной сборной.

Добровольное отлучение Олега Знарка от большого хоккея продлилось ровно год. Уже в начале нынешнего лета стало известно, что Олегу Валерьевичу подготовили хорошее местечко для эффектного камбэка — должность главного тренера московского «Спартака», фактически остававшуюся вакантной с середины прошлого сезона. Командой после увольнения Вадима Епанчинцева руководили генеральный менеджер Алексей Жамнов и дуэт тренеров Игорь Уланов — Максим Соловьёв.

Вот Жамнов, отлично знакомый со Знарком по работе в сборной, и организовал возвращение харизматичного специалиста к активной тренерской деятельности. Олег Валерьевич за год отсутствия на широкой публике изменился не только внешне, сбросив несколько килограммов, но и характером, став гораздо покладистее и доброжелательнее к журналистам. Однако принципы и методы работы Знарка остались прежними: не зря же хоккеисты «Спартака» с содроганием вспоминали первые летние сборы, тяжелее которых ни у кого из них не было за все годы карьеры.

Главный тренер ХК Спартак Сергей Лантюхов/News.ru

С приходом Знарка «Спартак», конечно, в одночасье не превратится в фаворита КХЛ (кстати, напомним, что этот специалист трижды завоёвывал Кубок Гагарина: дважды с московским «Динамо» в 2012-2013 годах и один раз — в 2017-м — с питерским СКА), но добротной и колючей командой выше среднего уровня точно станет. А мы за этим превращением с интересом и понаблюдаем.

Дацюк на родине

В прошлом сезоне регулярный чемпионат в Восточной конференции КХЛ выиграл екатеринбургский «Автомобилист». Многие ждали от команды Андрея Мартемьянова больших достижений и в плей-офф, однако уральцы во втором раунде нарвались на куда более матёрый и искушённый уфимский «Салават Юлаев» и как-то безропотно сошли с пробега.

Теперь, думается, «автомобили» сделали правильные выводы, подучили хоккейные ПДД, провели тюнинг и готовы вновь рвануть с места в карьер. А по-другому и быть не может, если команда обрела такого вожака, как Павел Дацюк. Член «тройного золотого клуба», в который входят хоккеисты, выигрывавшие Олимпиаду, Кубок Стэнли и чемпионат мира, вполне может претендовать и на попадание в несуществующий пока «четверной золотой клуб», если учитывать ещё и обладание Кубком Гагарина. Все эти трофеи у Дацюка есть, и теперь, в 41-летнем возрасте он решил исполнить своё давнее обещание и на закате карьеры вернуться в родной город и родной клуб.

Павел Дацюк Maksim Konstantinov/Global Look Press

Разумеется, Екатеринбург и «Автомобилист» встретили Павла с распростёртыми объятиями. Сколько суперзвёздный ветеран ещё сможет «попылить» на ледовых площадках КХЛ — год, два или больше — не суть важно. Главное, что он ещё в игре, и мы увидим его в новой старой ипостаси — в качестве игрока уральской команды — в предстоящем сезоне.

Куда шёл СКА Кудашова

О перестановках в тренерском штабе питерского СКА и сборной России News.ru летом подробно писал. Напомним лишь, что Илья Воробьёв одномоментно покинул оба поста главного тренера в сборной и клубе, а Алексей Кудашов так же синхронно — с самим собой — на эти посты заступил.

Естественно, молодому специалисту будет весьма непросто справиться с двойной нагрузкой, тем более что СКА за пару лет после чемпионского сезона-2016/17 значительно подрастерял свой могучий состав, а с ним и победный лоск. Нынче в отсутствие Ильи Ковальчука, Павла Дацюка и Вячеслава Войнова качественных исполнителей приходится подыскивать более тщательно, и далеко не всегда среди пепла находятся жемчужины. А тут ещё и сборную нужно содержать в пристойном виде, чтобы по ходу сезона не провалиться на этапах Евротура. Ведь на чемпионате мира-2020 всё равно ставка будет сделана на наших представителей в НХЛ, с которыми Кудашову ещё предстоит наладить контакт.

Есть ощущение, что серьёзную конкуренцию московским одноклубникам СКА в предстоящем сезоне не навяжет. Но хорошо уже то, что по ходу регулярного чемпионата болельщики увидят целых шесть (!) «армейских дерби». Вот в них и посмотрим, на что способен нынешний хоккейный Питер.

Большой хоккей на маленьких площадках

О массовом переходе клубов КХЛ на площадки меньших размеров (так называемые канадские — шириной 26 метров вместо стандартных 30 — или финские — 28 метров) News.ru тоже рассуждал в одном из материалов пару месяцев назад. Понятно, что это была не собственная инициатива: просто Международная федерация хоккея (ИИХФ) со следующего сезона решила все турниры под своей эгидой проводить именно на узких коробках. Вот, как говорится, процесс и пошёл.

Между тем у этого перехода есть немало противников, которые в корне несогласны со сторонниками, полагающими, что теперь хоккей станет более скоростным, контактным, зрелищным и результативным. Да, места на площадке станет меньше, но это может в большей степени увеличить риск жёстких столкновений и тяжёлых травм, нежели привести к всплеску результативности. Да и для красивых, размашистых комбинаций простора уже столько не будет, так что тезис о повышении зрелищности игр тоже можно оспорить.

Но, пожалуй, это тот самый случай, когда верна поговорка: пока не попробуешь — не поймёшь. Давайте вместе посмотрим, каким хоккеем будут нас потчевать клубы КХЛ на маленьких площадках, — а потом обсудим увиденное и сделаем выводы. Кто знает, может сама ИИХФ будет не в восторге от своего эксперимента и захочет вернуть всё на круги своя.

А пока — дружно смотрим хоккей, который возвращается к нам вместе с календарной осенью!