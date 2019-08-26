https://static.news.ru/photo/755b5708-c80d-11e9-9227-fa163e074e61_660.jpg Андрей Василевский Фото: Simon HastegRd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские вратари Андрей Василевский («Тампа Бэй Лайтнинг») и Сергей Бобровский («Флорида Пантерс») заняли первые две строчки рейтинга лучших голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщает пресс-служба лиги, Василевский по итогам регулярного сезона — 2018/2019 одержал больше всех побед в лиге (39). Впервые получил приз «регулярки» «Везина Трофи» как лучший голкипер сезона. Подписал новый восьмилетний контракт с клубом, по которому будет получать около $9,5 млн за сезон.

Бобровский в прошедшем сезоне НХЛ провёл девять сухих матчей в составе «Коламбус Блю Джекетс». Заключил семилетний контракт с «Флорида Пантерс» со средней зарплатой $10 млн за сезон.

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим снайпером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), писал News.ru.