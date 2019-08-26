Российские вратари Андрей Василевский («Тампа Бэй Лайтнинг») и Сергей Бобровский («Флорида Пантерс») заняли первые две строчки рейтинга лучших голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Бобровский в прошедшем сезоне НХЛ провёл девять сухих матчей в составе «Коламбус Блю Джекетс». Заключил семилетний контракт с «Флорида Пантерс» со средней зарплатой $10 млн за сезон.
Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим снайпером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), писал News.ru.