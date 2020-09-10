«Барыс» удержал домашнюю победу в поединке с «Куньлунем» в КХЛ

https://static.news.ru/photo/4bf9fd3c-f37d-11ea-8f08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хоккейный клуб

В очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казахстанский «Барыс» в Нур-Султане победил пекинский «Куньлунь Ред Стар» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

В составе хозяев площадки шайбы забросили Виктор Сведберг (5-я минута), Якоб Лилья (25-я) и Никита Михайлис (46-я), отметившийся результативным броском в четвёртом кряду матче с начала сезона.

У гостей отличились Герман Шапорев (22-я минута) и Денис Осипов (54-я).

«Куньлунь» потерпел четвёртое поражение подряд и пока не набрал ни одного очка в нынешнем чемпионате.

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