«Автомобилист» подписал новый контракт с Мамкиным

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» подписал новое соглашение с защитником Михаилом Мамкиным.
Контракт 29-летнего спортсмена с командой рассчитан на два года. Другие детали договора не разглашаются, сообщает пресс-служба екатеринбургского коллектива.
Мамкин перешёл в «Автомобилист» в 2018 году и принял участие в 113 играх, набрав 19 очков (две заброшенные шайбы и 17 результативных передач).
Всего в КХЛ он сыграл в 427 матчах и набрал 64 очка (16+48).
Другой клуб, «Барыс», объявил о продлении соглашения с нападающим Антоном Некрячем, писал NEWS.ru.
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