«Автомобилист» подписал новый контракт с Мамкиным

https://static.news.ru/photo/cf9ed906-8617-11ea-9ff4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мамкин Фото: hc-avto.ru

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» подписал новое соглашение с защитником Михаилом Мамкиным.

Контракт 29-летнего спортсмена с командой рассчитан на два года. Другие детали договора не разглашаются, сообщает пресс-служба екатеринбургского коллектива.

Мамкин перешёл в «Автомобилист» в 2018 году и принял участие в 113 играх, набрав 19 очков (две заброшенные шайбы и 17 результативных передач).

Всего в КХЛ он сыграл в 427 матчах и набрал 64 очка (16+48).

Другой клуб, «Барыс», объявил о продлении соглашения с нападающим Антоном Некрячем, писал NEWS.ru.