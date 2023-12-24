Ученые выяснили местонахождение легендарного царства Пунт Ученые выяснили, что легендарное царство Пунт находится на территории Эритреи

Фото: Hans Bernhard (Schnobby)/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

Местонахождение царства Пунт, о котором слагали истории в эпоху Среднего Египта, долгое время оставалось загадкой для ученых, однако недавно археологи и историки поняли, где его искать, передает РИА Новости. По их мнению, государство находилось на территории современных Эритреи и Эфиопии.

Там в начале нашей эры существовало могущественное Аксумское царство, возникшее на обломках более ранней культуры. Древний порт под названием Адулис на его территории в настоящее время является кладезю старинных находок. Кроме того, в доказательство того, что именно здесь располагалось царство Пунт, выступают и некоторые другие факты.

Так, информация о царстве Пунт встречается в некоторых источниках. Например, в описании экспедиции, направленной царицей Хатшепсут, сообщается, что там живут очень смуглые люди, с длинными волосами и растительностью на лице. Кроме того, в «Сказке о потерпевшем кораблекрушение» описываются некие «диковинные животные», в том числе обезьяны. Ареал их обитания — Средняя и Восточная Африка.

В Египте их приносили в жертву, а после делали мумии. ДНК забальзамированных животных позволили выяснить, что их родиной является Африканский Рог, который и располагается в Эфиопии.

Ранее сообщалось, что ученые-химики обнаружили в гейзерах на спутнике Сатурна структурную составляющую ДНК. В связи с этим ученые предположили, что в фонтанах Энцелада присутствуют если не генетический материал, то хотя бы аминокислоты. Для проверки этой гипотезы необходимо направить к Энцеладу специальный зонд, который сможет «попробовать» эту воду с помощью своих приборов.