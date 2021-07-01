Принцесса-бунтарка: какой мы помним леди Ди

Ровно 60 лет назад в Сандрингеме, Норфолк, родилась Диана Спенсер, будущая принцесса Уэльская. Её считали одной из самых популярных женщин в мире и самым популярным членом королевской семьи.

В 1977 году в возрасте 16 лет Диана встретила Чарльза, принца Уэльского, когда он приехал в Элторп на охоту. Впоследствии он стал ухаживать за Дианой и сделал ей предложение руки и сердца.

29 июля 1981 года Диана вышла замуж за Чарльза и стала принцессой Уэльской. Церемония, которую назвали «свадьбой из сказки», прошла в соборе Святого Павла.

Диана автоматически получила ранг третьей женщины королевства Великобритании в порядке старшинства. Елизавета II расширила видимые знаки отличия членства Дианы в королевской семье — одолжила принцессе тиару Cambridge Lover’s Knot и предоставила ей знак «Королевский семейный орден королевы Елизаветы II».

Однако Диане всегда было сложно соблюдать королевские правила и протокол — она старалась доверять своим чувствам, а не делать выбор, который ей навязывали традиции британской монархии. Кроме того, её отношения с Елизаветой II стали напряжёнными, когда стал распадаться брак принцессы с Чарльзом. Диана без предупреждения приходила к королеве, часто плакала, что возмущало и изматывало Елизавету II.

У Чарльза и Дианы родились два сына — принц Уильям в 1982 году и принц Гарри в 1984-м. Однако за пять лет брака супруги поняли, что у них разные характеры и взгляды на жизнь. Кроме того, Диана подозревала, что Чарльз имел связь с Камиллой Паркер-Боулз и другие романы на стороне. В начале 1990-х годов союз принца и принцессы Уэльских был безвозвратно разрушен. Масла в огонь подлили и СМИ — Чарльз и Диана обвиняли друг друга в развале брака.

Развод был завершён 28 августа 1996 года. Диана лишилась формы обращения «Её Королевское Высочество», сохранилась форма обращения «Диана, принцесса Уэльская».

Диана активно занималась благотворительной и миротворческой деятельностью — была активистом борьбы со СПИДом и движения за прекращение производства противопехотных мин.

31 августа 1997 года Диана попала в автомобильную катастрофу в Париже вместе с сыном египетского миллиардера Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем. Аль-Файед и Поль погибли мгновенно, Диана скончалась через два часа в больнице.

О жизни королевы людских сердец — в фотогалерее NEWS.ru.