Принцесса-бунтарка: какой мы помним леди Ди

Ровно 60 лет назад в Сандрингеме, Норфолк, родилась Диана Спенсер, будущая принцесса Уэльская. Её считали одной из самых популярных женщин в мире и самым популярным членом королевской семьи.
В 1977 году в возрасте 16 лет Диана встретила Чарльза, принца Уэльского, когда он приехал в Элторп на охоту. Впоследствии он стал ухаживать за Дианой и сделал ей предложение руки и сердца.
29 июля 1981 года Диана вышла замуж за Чарльза и стала принцессой Уэльской. Церемония, которую назвали «свадьбой из сказки», прошла в соборе Святого Павла.
Диана автоматически получила ранг третьей женщины королевства Великобритании в порядке старшинства. Елизавета II расширила видимые знаки отличия членства Дианы в королевской семье — одолжила принцессе тиару Cambridge Lover’s Knot и предоставила ей знак «Королевский семейный орден королевы Елизаветы II».
Однако Диане всегда было сложно соблюдать королевские правила и протокол — она старалась доверять своим чувствам, а не делать выбор, который ей навязывали традиции британской монархии. Кроме того, её отношения с Елизаветой II стали напряжёнными, когда стал распадаться брак принцессы с Чарльзом. Диана без предупреждения приходила к королеве, часто плакала, что возмущало и изматывало Елизавету II.
У Чарльза и Дианы родились два сына — принц Уильям в 1982 году и принц Гарри в 1984-м. Однако за пять лет брака супруги поняли, что у них разные характеры и взгляды на жизнь. Кроме того, Диана подозревала, что Чарльз имел связь с Камиллой Паркер-Боулз и другие романы на стороне. В начале 1990-х годов союз принца и принцессы Уэльских был безвозвратно разрушен. Масла в огонь подлили и СМИ — Чарльз и Диана обвиняли друг друга в развале брака.
Развод был завершён 28 августа 1996 года. Диана лишилась формы обращения «Её Королевское Высочество», сохранилась форма обращения «Диана, принцесса Уэльская».
Диана активно занималась благотворительной и миротворческой деятельностью — была активистом борьбы со СПИДом и движения за прекращение производства противопехотных мин.
31 августа 1997 года Диана попала в автомобильную катастрофу в Париже вместе с сыном египетского миллиардера Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем. Аль-Файед и Поль погибли мгновенно, Диана скончалась через два часа в больнице.
О жизни королевы людских сердец — в фотогалерее NEWS.ru.
Свадьба леди Дианы Спенсер и принца Чарльза, 29 июля 1981 года
AP/TASS
Принц Чарльз и принцесса Диана отправляются в медовый месяц, 29 июля 1981 года
Keystone Press Agency/Global Look Press
Принцесса Уэльская покидает больницу Святой Марии Паддингтон с принцем Чарльзом, новорождённым принцем Уильямом, 22 июня 1982 года
d75/ZUMAPRESS.com
Принцесса Диана совершает поездку по выставке «Сокровища Великобритании» в Национальной галерее искусств в Вашингтоне, 11 ноября 1985 года
Peter Heimsath/Peter Heimsath - Pool via CNP/Global Look Press
Принцесса Диана танцует с Джоном Траволтой в Крестовом зале Белого дома в Вашингтоне, 9 ноября 1985 года
Pete Souza/Pete Souza - Courtesy Ronald Rea/Global Look Press
Леди Диана в Берлине, октябрь 1985 года
imago-images.de/Global Look Press
Принц Чарльз и принцесса Диана едут на свадьбу принца Эндрю и Сары Фергюсон в открытом экипаже, 23 июля 1986 года
Jörg Schmitt/dpa/Global Look Press
Канцлер Германии Гельмут Коль и его жена Ханнелора Коль принимают принца Чарльза и принцессу Диану в Бонне 2 ноября 1987 года
Wolfgang Eilmes/dpa/Global Look Press
Диана на Королевском гала-вечере в поддержку балета Лондонского Сити в Министерстве торговли в Вашингтоне, США, 4 октября 1990 года
Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Принцесса Диана с сыновьями прибывает сегодня в Королевский медицинский центр в Ноттингеме, 4 сентября 1990 года
d75/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Барбара Буш дарит свою «Книгу Милли» принцессе Диане во время утреннего чаепития в частной резиденции Белого дома в Вашингтоне
Carol T. Powers/Carol T. Powers - White House/Global Look Press
Диана с сыновьями и генеральным менеджером Колином Доусоном на аттракционе «Прыжок лесорубов», 13 апреля 1993 года
генеральным менеджером Колином Доусоном
Принцесса Диана машет рукой на прощание после своего визита в штаб-квартиру американского Красного Креста в Вашингтоне, округ Колумбия, 21 октября 1994 года
Mark Wilson/Consolidated/Global Look Press
Принцесса Диана вручает награду Ральфу Лорену на благотворительном мероприятии Центра исследований рака груди Нины Хайд в Вашингтоне, округ Колумбия, 24 сентября 1996 года
Richard Ellis/CNP/Global Look press
Диана совершает поездку по минному полю в бронежилете, чтобы собственными глазами увидеть причины кровавой бойни, во время своего визита в Анголу, 15 января 1997 года
PA/TASS
Диана, принцесса Уэльская, родилась 1 июля 1961 года в Сандрингеме, Норфолк, умерла 31 августа 1997 года в Париже
PA/TASS