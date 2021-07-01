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Диана, принцесса Уэльская, родилась 1 июля 1961 года в Сандрингеме, Норфолк, умерла 31 августа 1997 года в Париже
История

Принцесса-бунтарка: какой мы помним леди Ди

11:01, 01 июля 2021
Фото: PA/TASS
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Ровно 60 лет назад в Сандрингеме, Норфолк, родилась Диана Спенсер, будущая принцесса Уэльская. Её считали одной из самых популярных женщин в мире и самым популярным членом королевской семьи. 

В 1977 году в возрасте 16 лет Диана встретила Чарльза, принца Уэльского, когда он приехал в Элторп на охоту. Впоследствии он стал ухаживать за Дианой и сделал ей предложение руки и сердца.

29 июля 1981 года Диана вышла замуж за Чарльза и стала принцессой Уэльской. Церемония, которую назвали «свадьбой из сказки», прошла в соборе Святого Павла.

Диана автоматически получила ранг третьей женщины королевства Великобритании в порядке старшинства. Елизавета II расширила видимые знаки отличия членства Дианы в королевской семье — одолжила принцессе тиару Cambridge Lover’s Knot и предоставила ей знак «Королевский семейный орден королевы Елизаветы II».

Однако Диане всегда было сложно соблюдать королевские правила и протокол — она старалась доверять своим чувствам, а не делать выбор, который ей навязывали традиции британской монархии. Кроме того, её отношения с Елизаветой II стали напряжёнными, когда стал распадаться брак принцессы с Чарльзом. Диана без предупреждения приходила к королеве, часто плакала, что возмущало и изматывало Елизавету II. 

У Чарльза и Дианы родились два сына — принц Уильям в 1982 году и принц Гарри в 1984-м. Однако за пять лет брака супруги поняли, что у них разные характеры и взгляды на жизнь. Кроме того, Диана подозревала, что Чарльз имел связь с Камиллой Паркер-Боулз и другие романы на стороне. В начале 1990-х годов союз принца и принцессы Уэльских был безвозвратно разрушен. Масла в огонь подлили и СМИ — Чарльз и Диана обвиняли друг друга в развале брака.

Развод был завершён 28 августа 1996 года. Диана лишилась формы обращения «Её Королевское Высочество», сохранилась форма обращения «Диана, принцесса Уэльская».

Диана активно занималась благотворительной и миротворческой деятельностью — была активистом борьбы со СПИДом и движения за прекращение производства противопехотных мин. 

31 августа 1997 года Диана попала в автомобильную катастрофу в Париже вместе с сыном египетского миллиардера Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем. Аль-Файед и Поль погибли мгновенно, Диана скончалась через два часа в больнице.

О жизни королевы людских сердец — в фотогалерее NEWS.ru.

Свадьба леди Дианы Спенсер и принца Чарльза, 29 июля 1981 года

AP/TASS

Принц Чарльз и принцесса Диана отправляются в медовый месяц, 29 июля 1981 года

Keystone Press Agency/Global Look Press

Принцесса Уэльская покидает больницу Святой Марии Паддингтон с принцем Чарльзом, новорождённым принцем Уильямом, 22 июня 1982 года

d75/ZUMAPRESS.com

Принцесса Диана совершает поездку по выставке «Сокровища Великобритании» в Национальной галерее искусств в Вашингтоне, 11 ноября 1985 года

Peter Heimsath/Peter Heimsath - Pool via CNP/Global Look Press

Принцесса Диана танцует с Джоном Траволтой в Крестовом зале Белого дома в Вашингтоне, 9 ноября 1985 года

Pete Souza/Pete Souza - Courtesy Ronald Rea/Global Look Press

Леди Диана в Берлине, октябрь 1985 года

imago-images.de/Global Look Press

Принц Чарльз и принцесса Диана едут на свадьбу принца Эндрю и Сары Фергюсон в открытом экипаже, 23 июля 1986 года

Jörg Schmitt/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Гельмут Коль и его жена Ханнелора Коль принимают принца Чарльза и принцессу Диану в Бонне 2 ноября 1987 года

Wolfgang Eilmes/dpa/Global Look Press

Диана на Королевском гала-вечере в поддержку балета Лондонского Сити в Министерстве торговли в Вашингтоне, США, 4 октября 1990 года

Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Принцесса Диана с сыновьями прибывает сегодня в Королевский медицинский центр в Ноттингеме, 4 сентября 1990 года

d75/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Барбара Буш дарит свою «Книгу Милли» принцессе Диане во время утреннего чаепития в частной резиденции Белого дома в Вашингтоне

Carol T. Powers/Carol T. Powers - White House/Global Look Press

Диана с сыновьями и генеральным менеджером Колином Доусоном на аттракционе «Прыжок лесорубов», 13 апреля 1993 года

генеральным менеджером Колином Доусоном

Принцесса Диана машет рукой на прощание после своего визита в штаб-квартиру американского Красного Креста в Вашингтоне, округ Колумбия, 21 октября 1994 года

Mark Wilson/Consolidated/Global Look Press

Принцесса Диана вручает награду Ральфу Лорену на благотворительном мероприятии Центра исследований рака груди Нины Хайд в Вашингтоне, округ Колумбия, 24 сентября 1996 года

Richard Ellis/CNP/Global Look press

Диана совершает поездку по минному полю в бронежилете, чтобы собственными глазами увидеть причины кровавой бойни, во время своего визита в Анголу, 15 января 1997 года

PA/TASS

Диана, принцесса Уэльская, родилась 1 июля 1961 года в Сандрингеме, Норфолк, умерла 31 августа 1997 года в Париже

PA/TASS

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