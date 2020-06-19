Минобороны рассекретило документы о начале ВОВ

https://static.news.ru/photo/7d42b350-b1fd-11ea-95cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Минобороны России опубликовало ряд ранее неизвестных документов из Центрального архива ведомства, которые посвящены самому началу Великой Отечественной войны. Среди них сводки с фронтов, шифрограммы, а также дневниковые записи и воспоминания участников первых боёв.

Согласно этим документам, к 22 июня 1941 года у границы СССР было сосредоточено 114 пехотных, 11 моторизованных и 15 танковых дивизий нацистской Германии. Как отмечал начальник Генштаба генерал армии Георгий Жуков, противник воспользовался тем, что части Красной армии были вынуждены принять бой, занимая исходное положение по плану прикрытия. Это позволило немецкой армии достичь успеха на отдельных направлениях.

В то же время, несмотря на крайне тяжёлую ситуацию, на некоторых участках фронта части Красной армии не только наносили урон противнику, но и заставляли его отступать за государственную границу СССР.

В первые дни войны была создана Ставка главного командования для непосредственного руководства фронтами, флотами и авиацией. В числе документов есть шифрограмма, адресованная военным советам фронтов, округов и флотов.

Согласно документам, руководство СССР с самого начала ВОВ уделяло значительное внимание противостоянию в информационной сфере. К освещению происходивших событий был привлечён ряд писателей, в числе которых Сергей Михалков, Александр Твардовский, Борис Горбатов, Вадим Кожевников и другие.

Документы размещены на сайте Минобороны в мультимедийном разделе «В первые дни Великой Войны». В ведомстве отметили, что они обнародуются с целью охраны и защиты исторической правды, противодействия фальсификациям и попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

Ранее NEWS.ru писал, что Миноброны рассекретило документы о взятии Берлина в 1945 году. В их числе приказ последнего коменданта Берлина генерала Вейдинга, в котором он призывает немецкие войска сдаться. Кроме того, опубликованы записи о налаживании мирной жизни в Берлине, обеспечении населения едой и медпомощью, а также о розыске картин из Дрезденской галереи.