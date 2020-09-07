Легендарная «копейка»: 50 лет назад ВАЗ-2101 присвоили имя «Жигули»

ВАЗ-2101 «Жигули» — произведённый в СССР заднеприводный легковой автомобиль малого класса с кузовом типа седан. Это первая модель, которая была выпущена на Волжском автомобильном заводе.

Базовой моделью первых «Жигулей» стал итальянский седан FIAT-124. В него были внесены десятки конструктивных изменений — в результате был создан надёжный и комфортабельный автомобиль, приспособленный к эксплуатации в условиях СССР.

Первые шесть машин ВАЗ-2101 были собраны 19 апреля 1970-го. До конца года в Тольятти были произведены 21 530 автомобилей. Пик выпуска ВАЗ-2101 пришёлся на 1973-й, когда было собрано 379 007 экземпляров.

«Классическое» семейство автомобилей, созданное на базе ВАЗ-2101, находилось на конвейере до 17 сентября 2012 года. Самые яркие кадры «Жигулей», автозавода и сборочного цеха — в галерее NEWS.ru.