16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Зюганов высказался против вакцинации от коронавируса

00:16, 16 сентября 2021
Зюганов высказался против вакцинации от коронавируса Геннадий Зюганов Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что вакцинация от коронавируса не поможет справиться с пандемией. Вместо этого политик предложил заниматься «зарядкой и закаляться».

Это эпидемия! Некоторые полагают, что вот уколы исправят. Но моё личное мнение — это так же, как грипп, только пожёстче. Надо думать, как хорошо людей кормить, как заниматься зарядкой, как закаляться, как двигаться, — поделился Зюганов.

Лидер коммунистов отметил, что россиянам придётся жить в этих условиях не один год. При этом он призвал власти помочь семьям, пострадавшим от пандемии.

До этого Зюганов также говорил о вреде ЕГЭ для детской психики. Он отметил, что школьники не могут развиваться из-за обязательного единого госэкзамена.

Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram прокомментировал новость о том, что Россия восстанавливает авиасообщение со всё большим числом стран. Он отметил, что давно призывает изменить подход к лечению коронавируса, и привёл в пример пациента в Кембридже.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео