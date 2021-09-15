Зюганов высказался против вакцинации от коронавируса

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что вакцинация от коронавируса не поможет справиться с пандемией. Вместо этого политик предложил заниматься «зарядкой и закаляться».

Это эпидемия! Некоторые полагают, что вот уколы исправят. Но моё личное мнение — это так же, как грипп, только пожёстче. Надо думать, как хорошо людей кормить, как заниматься зарядкой, как закаляться, как двигаться, — поделился Зюганов.

Лидер коммунистов отметил, что россиянам придётся жить в этих условиях не один год. При этом он призвал власти помочь семьям, пострадавшим от пандемии.

До этого Зюганов также говорил о вреде ЕГЭ для детской психики. Он отметил, что школьники не могут развиваться из-за обязательного единого госэкзамена.

Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram прокомментировал новость о том, что Россия восстанавливает авиасообщение со всё большим числом стран. Он отметил, что давно призывает изменить подход к лечению коронавируса, и привёл в пример пациента в Кембридже.