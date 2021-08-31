Зюганов заявил о вреде ЕГЭ для детской психики

Школьники не могут развиваться из-за обязательного единого госэкзамена (ЕГЭ), который к тому же пагубно влияет на их психику. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщает ТАСС.

По ЕГЭ — надо убрать эту бабу-ягу из школы, она просто изуродовала психику детей и не даёт возможности ребёнку развиваться, — цитирует его агентство.

Отмечается, что коммунисты последовательно выступают за отмену обязательности ЕГЭ. Так, зампред ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников считает, что выпускник школы, абитуриент вуза должен иметь право выбора между ЕГЭ и классическим экзаменом.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Светлана Савицкая заявила, что коммунисты хотят «восстановить» образование, которое разрушила система ЕГЭ. По её словам, за 25 лет чтения лекций в Московском авиационном институте она заметила, как у новых студентов пропадает умение анализировать информацию.

Российский писатель, ведущий Первого канала и профессор МГИМО Юрий Вяземский в беседе с NEWS.ru рассказал о позорных ответах студентов, сдавших ЕГЭ.