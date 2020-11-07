Диетолог рассказал о профилактике коронавируса с помощью рыбьего жира

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В период пандемии коронавируса важно иметь хороший иммунитет. Защитные силы организма помогают справиться с заболеванием и сделать его течение менее острым. Состояние иммунитета зависит во многом от уровня полиненасыщенных жирных кислот омега-3 в организме. Именно они помогают в оптимальном состоянии поддерживать мембраны иммунных клеток, а значит их «работоспособность», об этом сообщил NEWS.ru врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

Чтобы восполнить уровень омега-3, необходимо употреблять достаточное количество рыбы, морских водорослей и растительного масла. Если человек по каким-то причинам эти продукты игнорирует, врачи рекомендуют принимать капсулы с полиненасыщенными жирными кислотами. В аптеке они представлены как в виде бюджетного рыбьего жира, так и достаточно дорогих витаминных комплексах. Евгений Арзамасцев объяснил, почему лучше предпочесть более дорогой продукт.

Такие продукты идентичны по составу. Различается лишь степень их очистки от вредных компонентов, которые присутствуют в рыбе. Эти вещества могут плохо повлиять на желудочно-кишечный тракт и даже вызвать отравление. Евгений Арзамасцев врач-диетолог врач-диетолог

Например, обитатели морей и океанов часто содержат ртуть. Чем больше рыба по размеру, тем более она насыщена этим элементом. Этот тяжёлый металл может вызвать отравление организма и повышает риск злокачественных новообразований. Также в рыбе часто содержится микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.

Ранее NEWS.ru писала, что врач и телеведущий Сергей Малоземов заявил, что осенний рост заболеваемости коронавирусом может быть связан с недостатком витамина D. По его словам, хотя витамин D напрямую не влияет на восприимчивость к инфекции, он укрепляет иммунитет человека.