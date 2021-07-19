Заместитель патриарха Кирилла усомнился в необходимости вакцинации

Епископ Порфирий (Шутов) , наместник Соловецкого Спасо-Преображенского ставропигиального монастыря, викарий (заместитель) патриарха Московского и всея Руси Кирилла поставил под сомнение эффективность и безопасность вакцинации от коронавируса, назвав её «красной чертой» для христиан. Обращение священника РПЦ к верующим опубликовала на своей странице в Instagram российская актриса Мария Шукшина.

В своей проповеди епископ выразил опасения того, что «агенты», содержащиеся в препарате от COVID-19, якобы могут «встраиваться в геном человека, изменяют его».

В этом месте ответственно относящийся к своему здоровью христианин должен остановиться, — считает наместник Соловецкого монастыря.

Священник РПЦ озвучивает массу сомнений, повторяющих самые популярные страхи россиян в связи с последствиями прививки от коронавируса.

Кто может гарантировать, что это вмешательство не повлекло за собой необратимых повреждений в нашем образе Божием? Действительно ли человек, который испытал на себе эти вмешательства, остался автономной и суверенной личностью или центр управления нашим поведением перемещён куда-то вовне? — задаётся вопросами служитель церкви.

Он напомнил, что христианам для спасения «необходимо оставаться человеком по образу и подобию Божию» и что «именно поэтому христианская цивилизация провела красные черты, за которые ни в коем случае нельзя переходить, вмешиваясь в тайны Божии».

Лучше принять на себя удар тысячи молний, нежели видеть, как кроткое лицо Господа отвращается от нас и ясный лик ока его не хочет взирать на нас, — процитировал Иоанна Златоуста настоятель Соловецкого монастыря.

При этом священник признал, что коронавирус нанёс серьёзный удар по служителям монастыря и его прихожанам.

У нас в монастыре переболели все. Двое прихожан умерли, — отметил священник.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил епископа Порфирия (Шутова) викарием (по сути — своим заместителем) два года назад. Почти 12 последних лет тот является наместником Соловецкого монастыря и директором Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея.

Актриса Мария Шукшина, прослушав проповедь епископа Порфирия о вакцинации, предположила, что в отношении него могут быть применены санкции.

За это могут и сана лишить, и на покой отправить, — написала актриса.

Сама Шукшина выступает с критикой прививок от COVID-19, но все аргументы российских знаменитостей против вакцинации, по словам известного вирусолога Анатолия Альтштейна, несостоятельны.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в России зафиксировано 24 633 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших с начала пандемии составляет почти 6 млн человек.

Вакцинироваться от коронавируса благословил прихожан митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). А председатель отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион призвал приостановить сообщение со странами, в которых высока вероятность заражения COVID-19.