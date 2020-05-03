За сутки в России скончались 58 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c5c2eb4c-8d11-11ea-85bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

58 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались за сутки в РФ. Из них 34 человека — в Москве. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 1280 летальных исходов.

Всего за последние 24 часа было выявлено 10 633 новых случаев заражения во всех регионах России. Резкий рост заболеваемости был отмечен ещё накануне, когда стало известно о 9623 подтверждённых диагнозах за сутки. Для сравнения: 1 мая в стране выявили 7933 заболевших, 30 апреля был прирост в 7099 человек, 29 апреля — в 5841.

Специалисты связывают рост числа заболевших с увеличением возможностей тестирования. По словам главного эпидемиолога Минздрава, академика Николай Брико, если посмотреть на показатели летальности — то можно увидеть их снижение. Накануне было зарегистрировано 57 смертей, 1 мая — 96, а 30 апреля — 101 случай.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 134 687 случаев коронавируса, вздоровели 16 639 человек, писал NEWS.ru.