За сутки от коронавируса в России скончались 90 пациентов

https://static.news.ru/photo/f59bf07c-e381-11ea-afe9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция унесла жизни ещё 90 жителей России. Накануне сообщалось о 110 смертях от COVID-19. Таким образом, число летальных исходов с начала эпидемии возросло до 16 189.

За последние сутки в России выявлено 4 870 новых случаев коронавируса. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в РФ полностью выздоровело 5 817 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 946 976 инфицированных, выздоровело 761 330 человек. Учитывая умерших и вылечившихся, сейчас COVID-19 болеют 169 457 жителей России.

11 августа была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Первая партия препарата уже произведена. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований. Минздрав РФ уже заявил, что медработников и врачей как группы риска будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований.

Ранее NEWS.ru писал, что побочными эффектами российской вакцины от COVID-19 могут быть озноб, повышение температуры, головная боль, а также тошнота. Есть и другие неприятные последствия. Например, аллергия.