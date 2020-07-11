Высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от коронавируса

https://static.news.ru/photo/163b8b84-c33f-11ea-8ea1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повышение уровня сахара в крови связано с риском гибели при коронавирусе, считают специалисты из Хуачжунского университета науки и технологий. При этом наличие или отсутствие диабета и ожирения не играет никакой роли.

Так, при уровне сахара 7 ммоль/л пациенты умирали от осложнений течения заболевания в 2,3 раза чаще, чем пациенты с меньшими показателями. Средний уровень сахара при этом увеличивал риск осложнений на 72%, а высокий — в четыре раза, сообщает портал Diabetologia.

В данном случае крайне сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее необнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29%, тогда как лишь 12% населения Китая являются диабетиками. При этом нельзя исключать и то, что невосприимчивость к инсулину у них возникла из-за заражения SARS-CoV-2 или других болезней, — отмечают авторы исследования.

В ходе исследования медики наблюдали 605 пациентов разного возраста. Пока специалисты точно не знают, почему повышенный сахар приводит к повышенному риску смерти от коронавируса, вероятно, это связано с увеличением вероятности тромбообразования и возникновения воспалений.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По состоянию на 10 июля COVID-19 заразились более 12,4 млн человек по всему миру, более 557 тысяч умерли, свыше 7,2 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире с 713 936 подтверждёнными диагнозами. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тысяч.

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники Массачусетского технологического университета научились диагностировать новую коронавирусную инфекцию по голосу.