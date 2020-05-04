Врачи в Подмосковье заметили связь между курением и COVID-19

https://static.news.ru/photo/05ae506a-8e3f-11ea-a737-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сосудистые хирурги Арман Азарян и Артур Юсупов, работающие с заражёнными коронавирусом в Федеральном клиническом центре высоких медицинских технологий в Химках, заметили связь между склонностью к курению и риском получить COVID-19 в тяжёлой форме.

Медработники выяснили, что лишь 11 из 130 оказавшихся в клинике пациентов — курильщики. Доля курящих в больнице оказалась почти втрое ниже среднероссийского показателя в 22,5%.

Получается, что среди наших пациентов с пневмониями по логике должно было быть больше курильщиков, чем в популяции. Потому как табакокурение ухудшает течение всяких ОРЗ и ОРВИ. И тут с COVID-19 такой странный результат, — цитирует Азаряна «МК».

В издании отметили, что связь между склонностью к табаку и устойчивостью к вирусу SARS-CoV-2 заметили не только сотрудники больницы в Химках. Французский институт Луи Пастера уже назвал курение возможным «фактором защиты от коронавируса», выявив лишь 4,4% курильщиков в контрольной группе из 350 человек. Публикация о большем риске тяжело заболеть для некурящих появилась в медицинском журнале JAMA.

Как писал NEWS.ru, к 4 мая коронавирус поразил более 3,5 миллиона человек, за пять месяцев распространившись из китайского города Ухань почти по всему миру.