Врачи опасаются роста смертности «сердечников» в РФ из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/16f7680a-c366-11ea-a5b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Ulrich Niehoff/Global Look Press

Российские медики предупреждают, что смертность среди больных сердечно-сосудистыми заболеваниями в ближайшее время увеличится. И это напрямую связано с эпидемией коронавируса. С одной стороны из-за неё пациенты долгое время не могли получить плановую помощь, с другой — болезни сердца и сосудов отягчают течение COVID-19.

Сердечно-сосудистые заболевания и так являются самой распространённой причиной смертности в России. На них приходится больше 40% летальных исходов от всех. Смертность от рака занимает лишь второе место, причём со значительным отрывом — 16%. Причём на начало года наблюдалось выраженное снижение как общей смертности, так и смертности от болезней системы кровообращения. Но из-за эпидемии картина смазалась.

Внутри пика смертей, связанных с коронавирусом, находится сердечная недостаточность. Мы ждали уже в апреле роста смертей от болезней системы кровообращения, но её не произошло. Хотя немалая часть пациентов, имеющих высокий сердечно-сосудистый риск, с тяжелой формой хронических заболеваний, безусловно, умирали по причине коронавирусной инфекции, — говорит внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

Вскоре медики ожидают волну госпитализаций «сердечников», которые переболели COVID-19. Специалисты считают весьма вероятным, что к сентябрю у ряда таких пациентов разовьётся вирусно-аутоиммунный миокардит, пишет «Московский комсомолец». А предсказываемый специалистами новый виток эпидемии коронавируса снова нанесёт мощный удар по сердечно-сосудистой системе заболевших, последствия этого будут ясны лишь через несколько месяцев.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки на территории России было выявлено 6611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. С начала пандемии диагноз COVID-19 поставили 720 547 жителям РФ. В общей сложности жертвами пандемии в стране стали 11 205 человек, 497 446 пациенты выздоровели.