Трудность доступа к первичной медицинской помощи — одна из серьёзных проблем российского здравоохранения. Это признают власти на всех уровнях — от региональных чиновников до президента. Путь от участкового врача до узкого специалиста отнимает много времени и сил. Поэтому некоторые действуют в обход государственной системы. Находят врача через социальные сети и консультируются онлайн. NEWS.ru выяснил, как можно отделить в Сети зёрна от плевел — профессионального доктора от шарлатана.

Вадим Калинин несколько лет назад переехал из России в Таиланд. Однажды, проснувшись утром, он обнаружил неладное — начали неметь руки. Мужчина не придал этому значения. Когда то же самое случилось и со ступнями, — всерьёз обеспокоился. Шли дни, и симптомы усиливались, конечности стали как резиновые. Обращаться к местным врачам Вадим не захотел. Для неграждан страны медицина в Таиланде дорогая и не всегда эффективная.

Как раз подошло время по делам ехать в Москву. В родном городе Вадим Калинин решил сходить на МРТ. Его результаты оказались для мужчины полной неожиданностью — гигантская доброкачественная опухоль в основании черепа. Врачи сказали — необходима срочная операция. Ещё месяц-два, и мужчину не спасти.

Подобное хирургическое вмешательство можно пройти только в крупнейших государственных медицинских учреждениях страны. Чтобы попасть туда, нужно преодолеть длинный путь: невролога в поликлинике, специалиста районного масштаба, потом — областного. Время ожидания приёма у каждого специалиста — до одного месяца. Вадим решил: в его ситуации связываться с государственной машиной — это самоубийство.

В России идти по «прямым рельсам» достаточно неприятно. У нас система медицины устроена так, что легко решить стандартную, простую проблему. Если приключилось что-то серьёзное, ты оказываешься перед некой такой системой лабиринтов. Нужно выполнить сложный квест, который не всегда приводит к выигрышному результату, — рассказал NEWS.ru Вадим Калинин.

Друзья посоветовали нейрохирурга, который проводит подобные операции. Ему сообщили — врач консультирует пациентов в социальных сетях. В тот же вечер Вадим написал ему в Facebook. За час переписки врач в режиме онлайн посмотрел снимки и результаты МРТ. Доктор подтвердил — ситуация серьёзная, любое промедление может стоить больному жизни. Через несколько дней состоялось личное знакомство врача и пациента.

Операция прошла быстро и успешно. Вместе с опухолью ушли все симптомы. Сейчас 46-летний Калинин вернулся в жаркую страну. Он ведёт активный образ жизни, о болезни напоминают только результаты МРТ на Google-диске с гигантской опухолью, которой больше нет.

Таким же образом врача для своего тяжелобольного отца нашла и Виктория Школьникова. У 80-летнего мужчины была запущенная грыжа позвоночника, почти полная обездвиженность конечностей. Врачи, к которым обращалась семья, разводили руками — ничего не поможет, возраст. Доктора, который решился оперировать её отца, Виктория нашла с помощью социальных сетей. Врач решился на хирургическое вмешательство, хотя риск смерти во время операции составлял 30%. Закончилась история хорошо. Пожилой мужчина стойко перенёс операцию и начал ходить. Инвалидная коляска оказалась забыта, как страшный сон.

«Доктор Facebook»

Нейрохирург, кандидат медицинских наук Алексей Кощеев активно ведёт консультации с помощью социальных сетей и мессенджеров. В Facebook у него около 22 тыс. подписчиков, во «ВКонтакте» — около 5 тыс. друзей. Рабочий день у врача длится около 12 часов, два из них он тратит на общение с пациентами в режиме онлайн. С лёгкой иронией он называет себя «доктор Facebook». Соцсети для него — это площадка, на которой он ищет пациентов.

После бесплатной виртуальной консультации часть пациентов оказываются в кабинете у врача. Общение перетекает в режим офлайн, доктор осматривает пациента. После чего Алексей Кощеев назначает либо лечение, либо дату операции. Хирургическое вмешательство врач проводит в одном из крупных научно-исследовательских институтов, а также в нескольких частных клиниках. Пациенты у него восстанавливают здоровье как по программе ОМС, так и на платной основе.

Алексей Кощеев Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Кощеев делит пациентов, которые пишут онлайн, на три категории. Люди, которые обращаются по профилю, не по профилю и сумасшедшие. Последних — около 15%. Чаще всего они сообщают доктору, что серьёзно больны и нуждаются в срочной операции. Многие присылают результаты рентгена или МРТ без каких-либо патологий.

Отвечает доктор всем. Вторых направляет к коллегам других специализаций. А третьим — пишет что-то вроде: ваша проблема имеет психогенный характер и к нейрохирургии отношения не имеет.

В редких случаях после этого несостоявшиеся пациенты пишут негативные комментарии в социальных сетях. Например, на YouTube у Алексея Кощеева есть персональный хейтер. Это один из пациентов с несуществующей болезнью. Он пишет под каждым видео с участием доктора гневные слова.

Есть в копилке у Кощеева и совсем странные сообщения. Однажды незнакомый человек спросил, что может значить, если у него первая группа крови с отрицательным резус-фактором. Врач ответил, что это то и значит — группа крови первая, а специфический белок резус-фактор в ней — отсутствует. Человек оказался полностью удовлетворён ответом, сказал «спасибо» и больше не писал.

Что движет людьми, которые ищут врачей в Сети, а не поликлинике? У доктора есть чёткий ответ на этот вопрос.

Наше здравоохранение имеет зачастую очень недружелюбный вид. Человек, особенно молодой, часто не доверяет такому формату: идите в поликлинику, возьмите направление. Это им кажется неуместным, несовременным. Гораздо легче написать врачу напрямую и получить быстрый ответ. Алексей Кощеев нейрохирург и кандидат медицинских наук нейрохирург и кандидат медицинских наук

Помогая тысячам людей, врач балансирует на грани закона. Так, в законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья» не прописан подобный формат общения — в социальных сетях и мессенджерах.

Кощеев сам признаёт — он рискует. В последние годы в России было несколько громких уголовных процессов над медиками, и это внушило многим врачам страх.

Я руководствуюсь просто этическими принципами. Может, я наивен, но мне кажется, что если я действую в интересах пациента, — а я так делаю всегда, — я смогу себя защитить. Если мне пишет человек, которому нужна помощь, мне совершенно не интересно: законно это или нет, я всё равно буду это делать. Потому что мне слишком будет не по себе, если я откажу в помощи, — сообщил Алексей Кощеев.

«Называет себя эндокринологом»

В социальной сети Instagram у него продуманный профиль — постановочные фотографии, посты с инфографикой и скриншоты сообщений довольных пациентов. Илья Магеря называет себя врачом-эндокринологом, создающим благоприятные условия для зачатия. У доктора своя интернет-клиника. К нему обращаются женщины, которые мечтают стать мамами. Если верить информации из Сети, многим это удаётся. На сайте и в социальных сетях можно увидеть фото УЗИ, беременных женщин и уже рождённых детей. При этом NEWS.ru нашёл в Сети женщин, которые оказались недовольны методами лечения доктора.

Илья Магеря magerya_endocrinolog/instagram.com

Елена (попросила не называть фамилию) пыталась избавится от бесплодия. Она сообщила, что первичный приём Илья Магеря осуществляет с помощью мессенджеров. Он стоит 6 тыс. рублей. После получения денег врач высылает анкету, где пациент прописывает жалобы. После чего без всяких анализов доктор назначает «лечение» — биологически активные добавки разных видов. Елена не поверила, что с её тяжелой патологией гормональной системы могут помочь препараты с недоказанной эффективностью. В итоге она прошла лечение в районной больнице. Год назад женщина родила дочь.

В Сети на различных форумах NEWS.ru также найдены негативные отзывы недовольных пациенток Ильи Магери.

Отдала за его консультацию 6 тысяч, плюс обследования 11 тысяч. Это несмотря на то, что 90% анализов сдала в поликлинике по месту жительства. Две недели ждала ответ, и когда он пришёл, была обескуражена. Он назначил БАДы с «Айхерба» и не постеснялся прислать ссылку, чтобы я через него их заказала. Никаких реальных рекомендаций, относящихся ко мне, не было. Общие фразы. Написала список вопросов ему, а в ответ тишина, — описывает одна из пользователей свой опыт обращения к специалисту.

Корреспондент NEWS.ru позвонила по номеру на страничке доктора. Ответила Анастасия, которая представилась помощником Магери. Она сообщила, что поговорить лично с доктором ни представителям СМИ, ни пациентам нельзя.

Потому что это личный номер и личные контакты доктора, — сказала Анастасия.

Анастасия объяснила — всё общение с доктором происходит через сайт клиники. Цена первичной консультации — 8 тыс. рублей. За эти деньги врач смотрит заполненную пациентом анкету, назначает анализы. Эта сумма также даёт право на личное общение с доктором на закрытом форуме сайта (запись разговора есть в распоряжении NEWS.ru). Услуга, за которую доктор Кощеев не берет ни копейки, для пациентов Магери обходится в сумму, на которую семья из трёх человек может питаться неделю. А результат во многих случаях оказывается сомнительный.