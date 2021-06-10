Врач рассказала правду о нормальной температуре тела

https://static.news.ru/photo/ea47b088-ce20-11ea-9ac3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Границы температурной нормы у человека достаточно широкие и устоявшееся мнение о норме в 36,6 градуса не является единственно правильным. Об этом в интервью Пятому каналу рассказала врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Анна Колесникова.

По словам медика, нормальная температура тела человека может колебаться от 35,5 градуса до 37,5 градуса по Цельсию.

Температура может повышаться после еды или физических упражнений, летом, а также просто во второй половине дня.

Температура в течение дня может изменяться до 0,6 градуса с минимальными значениями во сне и рано утром. Пик отмечается в 16 и 18 часов, — отметила Колесникова.

Медик объяснила, что для измерения температуры подходят несколько вариантов: градусник можно ставить в подмышечную впадину, специальные приборы используются для измерения температуры через слуховой проход, рот, лоб, также имеют место ректальные приёмы.

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