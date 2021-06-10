Врач рассказала правду о нормальной температуре тела

Границы температурной нормы у человека достаточно широкие и устоявшееся мнение о норме в 36,6 градуса не является единственно правильным. Об этом в интервью Пятому каналу рассказала врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Анна Колесникова.
По словам медика, нормальная температура тела человека может
Температура может повышаться после еды или физических упражнений, летом, а также просто во второй половине дня.
Температура в течение дня может изменяться до 0,6 градуса с минимальными значениями во сне и рано утром. Пик отмечается в 16 и 18 часов, — отметила Колесникова.
Медик объяснила, что для измерения температуры подходят несколько вариантов: градусник можно ставить в подмышечную впадину, специальные приборы используются для измерения температуры через слуховой проход, рот, лоб, также имеют место ректальные приёмы.
Ранее врач предупредила, чего нельзя делать при укусе комара.