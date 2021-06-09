Врач предупредила, чего нельзя делать при укусе комара

При укусе комара нельзя расчёсывать место укуса. Это увеличивает риск инфицирования. Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
По словам врача, при расчёсывании места укуса велик
То есть на месте безобидной ранки может появиться большая рана с отеком, гнойная корка. В зависимости от состояния иммунной системы попадание инфекции может привести к абсцессу с необходимостью хирургического вмешательства, — пояснила Романенко.
Также расчёсывание может привести к аллергической реакции, травмирование может стать причиной отёка.
Кроме того, медик напомнила, что комары являются переносчиками различных инфекций. Если после укуса насекомого поднялась температура, следует обратиться к врачу.
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