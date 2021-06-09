16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Врач предупредила, чего нельзя делать при укусе комара

06:02, 09 июня 2021

При укусе комара нельзя расчёсывать место укуса. Это увеличивает риск инфицирования. Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По словам врача, при расчёсывании места укуса велик риск инфицирования, особенно если это происходит в жаркую погоду.

То есть на месте безобидной ранки может появиться большая рана с отеком, гнойная корка. В зависимости от состояния иммунной системы попадание инфекции может привести к абсцессу с необходимостью хирургического вмешательства, — пояснила Романенко.

Также расчёсывание может привести к аллергической реакции, травмирование может стать причиной отёка.

Кроме того, медик напомнила, что комары являются переносчиками различных инфекций. Если после укуса насекомого поднялась температура, следует обратиться к врачу.

Ранее врач раскрыл фразу для мгновенного приёма в больницу.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео