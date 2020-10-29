Врач пояснила, как предотвратить выпадение волос после коронавируса

https://static.news.ru/photo/c7ce782e-19cb-11eb-b9f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Röder/imageBROKER.com/Global Look Press

Подобные негативные последствия после перенесённого COVID-19 происходят лишь у части пациентов. Всё зависит от индивидуальной реакции организма на инфекцию, но в таком случае очень важно вовремя взяться за лечение. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила трихолог Наталья Яковлева.

Обычно симптомы в виде выпадения волос начинают появляться у пациента только спустя 2-3 месяца после вылеченного коронавируса. Причём от этих последствий могут пострадать не только люди пенсионного возраста, но и молодые россияне. Как пояснила врач, в подобных случаях многие начинают заниматься самолечением и только после значительной потери волос обращаются за помощью к специалисту. Такое поведение чревато печальными последствиями.

Предотвратить выпадение волос на 100% мы не сможем. Потому что это именно негативное проявление воздействий коронавируса на организм. Если появились какие-то первые признаки нетипичного выпадения волос, нужно сразу обратиться за помощью к трихологу, а не лечиться народными средствами. Врач посмотрит текущее состояние головы и подскажет, как лучше ухаживать за волосом. Существует множество наружных средств, также могут быть назначены какие-то пищевые добавки и витамины. Всё зависит от показаний и возраста пациента, — объяснила Наталья Яковлева.

Трихолог подчеркнула, что в худшем сценарии это, конечно, не приведёт к облысению. Но если своевременно не обратиться за помощью, выпадение волос может перейти в хроническую стадию. Тогда такие неприятные состояния будут периодически возвращаться.

По словам врача, сезонный приём витаминов для волос не работает «про запас». То есть, если кто-то из россиян пропьёт такие добавки до заболевания или даже во время него — это не убережёт от выпадения. Волосяные луковицы очень чувствительны к токсическим воздействиям. Поэтому если человек переборщит с витаминами, они могут также быть восприняты организмом, как «раздражитель» и только навредят.

Ранее NEWS.ru писал, как восстановиться после перенесённого COVID-19. Специалисты дали полезные рекомендации тем, у кого была тяжёлая или средней степени тяжести форма. Таким россиянам посоветовали выполнять дыхательные упражнения, массировать ступни, правильно и разнообразно питаться. Эксперты также заключили, что делать всё это необходимо под строгим контролем лечащего врача и только с его разрешения.