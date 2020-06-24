Врач рассказал, в какой обуви нельзя ходить летом

https://static.news.ru/photo/cf3aaa8a-b632-11ea-9d8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

После снятия режима самоизоляции и установления тёплой летней погоды россияне отправились на прогулки в парки. Многие выбирают для этого шлёпанцы или вьетнамки, в которых ногам не будет жарко. Травматолог-ортопед Центра имени Пирогова Михаил Вихтар рассказал, какая обувь может привести к серьёзным деформациям стопы.

Ортопед назвал сланцы «врагом номер один» для ног. Он отметил, что обувь на плоской подошве очень вредна. Вихтар рекомендует в тёплое время года уделять внимание каркасу, отвечающему за свод стопы.

Важно также, чтобы ступни поддерживались с внутренней стороны и той, с которой находится большой палец.

Нужно смотреть и на то, чтобы подошва не была слишком жёсткой. Идеальный вариант — ортопедические стельки для обуви, — рассказал Вихтар KP.RU.

Но самым действенным способом улучшить состояние ног ортопед назвал хождение босиком или занятие таким видом спорта, который подразумевает нахождение стоп в их естественном состоянии, например йогой.

Как писал NEWS.ru, ранее немецкие специалисты выявили пять зон на теле человека, где создаётся наиболее благоприятная среда для размножения бактерий. Особое внимание при мытье они советуют обращать на уши, спину, пупок, ногти и подмышки.