Врач рассказал о течении коронавируса у получающих химиотерапию онкобольных

https://static.news.ru/photo/3bb4c752-b770-11ea-939c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациенты, страдающие онкологическими заболеваниями и проходящие в связи с этим курс химиотерапии, переносят коронавирус легче, по симптоматике их состояние схоже с состоянием при обычном ОРВИ, рассказал президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва, главный внештатный детский специалист онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев.

В связи с тем, что химиотерапия подавляет иммунитет, у получающих такое лечение не развивается так называемый цитокиновый шторм, то есть острая и неконтролируемая реакция иммунной системы, способная привести к летальному исходу из-за разрушения тканей очага болезни, впоследствии распространяющегося на весь организм.

У них эта инфекция протекает как острая респираторная со всеми вытекающими последствиями. Эта респираторная инфекция может сопровождаться осложнениями в виде комбинации с бактериальной флорой, могут возникать банальные бактериальные инфекции, которые хорошо лечатся антибиотиками, — добавил Румянцев в беседе с ТАСС.

Также врач рассказал о течении коронавируса у онкобольных детей. У них также инфекция не проявляет себя бурно, так как подавляющая функция у них развита ещё сильнее, чем у взрослых.

У нас в центре имени Рогачёва за время эпидемии было несколько пациентов, которые были инфицированы коронавирусом, причём инфицированы от родителей, членов семьи. Никто из детей не погиб, никто не был тяжёлом состоянии, — поделился онколог.

Самым частым осложнением у людей, получающих клеточную иммунотерапию, является цитокиновый шторм, но его возможно держать под контролем.

Мы с первого дня использовали ингибиторы интерлейкина-6, противовоспалительного цитокина, который, наряду с другими, является основным звеном формирования цитокинового шторма. Мы также использовали плазму пациентов, переболевших коронавирусом, в качестве иммунотерапии тяжёлых случаев, — пояснил Румянцев.

Распространения коронавируса в Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва удалось избежать благодаря соблюдения санитарных мер при госпитализации, приём пациентов из всех регионов страны не прекращался во время пандемии.

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