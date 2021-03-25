Врач рассказал о необычной проблеме у переболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f921f454-8d67-11eb-b734-96000091f725_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Доцент кафедры факультетской хирургии № 1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Сергей Осминин рассказал, с какой проблемой сталкиваются переболевшие коронавирусом пациенты.

По словам специалиста, к нему стали часто обращаться люди, перенёсшие COVID-19, с жалобами на нарушения желудочно-кишечного тракта, в частности на диарею и вздутие живота.

Речь идёт о пациентах, которые до этого не испытывали проблем с желудочно-кишечным трактом, и это довольно распространённое явление, — отметил он.

Осминин признался, что в настоящее время специалисты затрудняются сказать, почему возникают осложнения — из-за вируса или приёма антибиотиков, которые убивают флору, живущую в кишке.

Поэтому чётко проследить взаимосвязь, обусловлено это было именно коронавирусом или это эффект от лечения антибиотиками, — вот это, к сожалению, трудно сказать. Эта проблема требует дальнейшего изучения, — подчеркнул врач.

Он добавил, что в редких случаях — примерно у 2% пациентов — коронавирус проявлялся в виде острого живота. У них возникала сильная боль, которая обычно свойственна для острого аппендицита, острого холецистита и прободной язвы желудка. В таких случаях возникает доскообразный живот. После обследований таких пациентов диагноз острого живота снимается, однако подтверждается COVID-19, передаёт АГН «Москва».

Как писал NEWS.ru, ранее врач-терапевт Алексей Водовозов озвучил основную проблему в борьбе с пандемией коронавируса в России. По его словам, речь идёт о постковидном синдроме, которым медики называют целый ряд симптомов, остающихся у переболевших.