Врач рассказал, когда можно прививаться после перенесённого COVID-19

После подозрения на COVID-19 можно делать прививку от коронавирусной инфекции через три месяца. При подтверждённом заболевании следует подождать полгода. Об этом рассказал в интервью ТАСС врач-вирусолог, педиатр Евгений Тимаков.

Если подозрение — через три месяца после предполагаемого заболевания нужно делать прививку, — сказал врач.

Если же болезнь была подтверждена, торопиться с прививкой всё же не стоит и сразу бежать в пункт вакцинации не следует.

Сразу — нет. Как минимум три месяца должно пройти. Вообще по научным данным — полгода. Если заболевание протекало в клинической форме, были симптомы клинического заболевания, был подтвержден диагноз ковид, то прививка делается через полгода после перенесенной инфекции, — пояснил Тимаков.

При этом врач отметил, что такого понятия, как достаточный уровень антител для защиты от коронавируса, нет. Более того, уровень антител проверяют только в России и больше нигде в мире.

Смотрится срок давности заболевания, а не количество антител. Люди сейчас проверяют сами, никто никого на антитела не отправляет, все проверяют по своему собственному желанию, — сказал вирусолог.

Он также рекомендовал проходить ревакцинацию не ранее чем через полгода после первой процедуры.

Ранее власти посоветовали отстранять работников от трудовой деятельности за отказ от прививки.