Власти посоветовали лишать работников зарплаты за отказ от прививки

Министерство труда и соцзащиты совместно с Роспотребнадзором составило рекомендации, согласно которым работодателям следует отстранять, лишая заработной платы, сотрудников, которые отказались делать прививку от коронавируса. Текст рекомендаций опубликован на сайте Минтруда.

Рекомендация властей не распространяется на работников, которые имеют медицинский отвод от вакцинации, которых начальство может перевести на удалённую работу. Кроме того, работодателям посоветовали предоставлять работникам выходной, чтобы у них была возможность сделать укол.

Работодателям рекомендуется <...> предоставлять дополнительное время (выходной день) работникам для прохождения вакцинации (на усмотрение работодателя), — говорится в тексте документа.

Также власти порекомендовали организовать разъяснительную работу с сотрудниками о необходимости прививаться. Для стабилизации ситуации с COVID-19 количество сотрудников, которые переболели или получили вакцину, должно быть не меньше 80%.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что россияне становятся более сознательными в вопросе вакцинации от коронавируса. По его словам, темпы прививочной кампании нарастают.