Врач рассказал, как отличить паническую атаку от сердечного приступа

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Американский кардиолог Раджеш Дэйв объяснил, как отличить паническую атаку от сердечного приступа. Он назвал несколько различий между этими похожими состояниями.

Так, по словам медика, сердечный приступ возникает из-за закупорки артерии, что в свою очередь ограничивает приток крови к сердечной мышце. Симптомы похожи на признаки панической атаки: боль в груди, учащённое сердцебиение, одышка и потоотделение.

Симптомы сохраняются до тех пор, пока человек не получит неотложную медицинскую помощь. При панической атаке симптомы могут сохраняться 20 минут, а затем исчезнуть, — сказал медик.

Он уточнил, что у людей с сердечными проблемами симптомы могут возникнуть за несколько дней и даже недель. Как правило, приступы происходят во время активных физических занятий. Что же касается панической атаки, то обычно она возникает по психическим причинам, которые чаще именуют «триггерами». К примеру, таким триггером могут выступить плохие новости или же неприятные события в жизни, передаёт MedicalXpress.

Стоит заметить, что панические атаки являются именно психическим проявлением отклонения от нормы. Для того, чтобы их вылечить, необходимо обратиться к соответствующим специалистам — психологам, психотерапевтам или же психиатрам. Грамотные врачи помогут подобрать необходимую схему лечения, причём не всегда медикаментозную, и избавиться от этого состояния.

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