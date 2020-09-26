Врач рассказал, как определить рак по внешнему виду ногтей

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Хирург-онколог Михаил Мяснянкин объяснил, как состояние ногтей может помочь выявить онкологическое заболевание. По его словам, злокачественные образования на самом деле располагаются под ногтевым ложем.

Медик предупредил, что человека должны насторожить полоски разного цвета в области ногтевого ложа: от коричневого до чёрного. Они могут быть единичными, а могут занимать всю ногтевую поверхность. О негативных изменениях могут свидетельствовать также трещины и всевозможные кровоподтёки.

Мяснянкин обратил внимание, что если лечение грибка или инфекционного поражения ногтевой пластины затянулось и не привело к выздоровлению, то также нужно обязательно показаться врачу.

Кроме того, специалист раскритиковал модное покрытие шеллак. По его словам, его нанесение вместе с использованием ультрафиолетовых ламп может повлиять на уже существующие образования на ложе ногтя и в результате спровоцировать рак. От такого покрытия лучше отказаться, уверяет медик, заменив его на обычный лак.

Он подчеркнул, что все вышеназванные признаки относятся к меланоме. Коварство этого заболевания заключается в том, что опухоль не всегда пигментная. Кроме того, вокруг самого ногтя могут возникать рак кожи и саркома мягких тканей кожи, передаёт Пятый канал.

При обнаружении вышеназванных признаков нужно обязательно помнить, что не всегда изменения ногтевого ложа могут быть злокачественными. Существуют очень много и доброкачественных образований, — подытожил хирург.

Ранее, как писал NEWS.ru, кандидат медицинских наук Игорь Синельников рассказал, как часто нужно показывать врачу родинки, чтобы вовремя выявить меланому.