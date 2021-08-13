Врач предупредила о «погодной гипоксии», схожей по симптомам с COVID

Врач-кардиолог Полина Астраханцева рассказала о таком ухудшении самочувствия как «погодная гипоксия», которая по симптомам очень схожа с коронавирусом. Это слабость, повышенная утомляемость, одышка и нехватка воздуха, сообщает радио Sputnik,

Данный вид недомогания проявляется в периоды понижения или повышения атмосферного давления, когда приходит циклон или антициклон.

«Погодная гипоксия» — явление, когда снижается содержание кислорода в воздухе. Наибольшее содержание кислорода в воздухе — около 22%. «Погодная гипоксия» развивается, когда содержание кислорода опускается ниже 19%, — рассказала специалист.

При снижении кислорода в крови возникают такие ощущения, как нехватка воздуха, головокружение, а также учащается дыхание. Это может приводить к резкой слабости, быстрой утомляемости, обморокам, одышке.

Наиболее «погодной гипоксии» подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушенным давлением, бронхиальной астмой или заболеваниями нервной системы.

Ранее британские специалисты заявили, что при повышенном кровяном давлении сердцебиение кажется больному громче обычного и ощущается якобы внутри уха. Отмечается, что для людей с гипертонией характерны головная боль, головокружения и проблемы со зрением.