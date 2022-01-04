Врач предсказал бесконечную циркуляцию штамма «омикрон»

Штамм «омикрон» коронавируса может начать бесконечно циркулировать из-за способности передаваться между животными и людьми. Такое предположение в интервью порталу URA.RU сделал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Появляются данные, что «омикрон» может передаваться грызунам, и если заражение будет идти и обратно в человеческую популяцию, то это будет очень нехорошо. Таким образом «омикрон» может циркулировать бесконечно, пока вновь не мутирует, — предположил врач.

Он напомнил, что новый штамм активно вытесняет «дельту», однако подчеркнул, что говорить об окончательной победе «омикрона» пока рано. Не исключено, что оба штамма будут распространяться параллельно и в разных регионах.

Например, сейчас на юге Франции, в Провансе, подъём заболеваемости и рост числа госпитализаций связан с «дельтой», — резюмировал врач.

Ранее сообщалось. что новый штамм коронавируса был обнаружен в Марселе, на юге Франции. Его выявили у путешественника, вернувшегося из Камеруна. По предварительным данным, переносчик заразил новым штаммом 12 человек.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что с ноября 2022 года знали о существовании обнаруженного во Франции нового штамма коронавируса.