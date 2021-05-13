Врач призвала не прививаться разными вакцинами от коронавируса

https://static.news.ru/photo/cde3e340-b49c-11eb-a53e-96000091f725_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Смешение вакцин от коронавируса может усилить негативную реакцию организма и нанести вред здоровью. Об этом в эфире «Радио 1» предупредила врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова.

Медик отметила , что если у человека после введения первой дозы вакцины формируется не так много антител, как ему хотелось бы, то он может решить, что стоит поменять вакцину. Однако делать этого не следует.

И врач такого назначения ему не даст. Мы попытаемся убедить человека, что не нужно так делать. Можно предположить, что смешение вакцин усилит нежелательные реакции, побочные эффекты, чего нам бы не хотелось, — сказала Белякова.

Эпидемиолог добавила, что в России эксперименты по смешению вакцин не проводились. Кроме того, ожидать появления антител после прививки от коронавируса стоит не ранее чем через три недели после получения второй дозы препарата.

Она напомнила, что сейчас россияне могут использовать три вакцины от COVID-19 — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», но между собой их не смешивают. Если человек начал прививаться одной вакциной, ей он и завершает вакцинацию, сказала врач.

Ранее специалисты Оксфордского университета заявили, что у граждан, прошедших комбинированную вакцинацию от коронавируса препаратами AstraZeneca и Pfizer, наблюдаются побочные эффекты разной степени тяжести в виде головных болей и излишней утомляемости. Эксперты ещё не выяснили до конца, насколько такое смешивание вакцин защищает от вируса. Ответ на этот вопрос планируется получить в течение нескольких недель.