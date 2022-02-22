Врач опроверг миф о пользе мороженого при лечении горла

Популярное мнение, что мороженое помогает избавиться от боли в горле, не подтверждается врачами. Как рассказал отоларинголог Владимир Зайцев в эфире радио Sputnik, холодное лакомство действительно в некоторых случаях может снять отёк в горле, но вреда для здоровья от него будет больше.

Медик объяснил, что любой холод приводит к спазму сосудов и человек, съедая что-либо очень холодное, тем самым спазмирует слизистую оболочку задней стенки глотки и нёбные миндалины, что способствует облегчению боли. Кому-то это может помочь, а кому-то нет, если уже развилось воспаление.

Если воспаление уже в ходу, фактор переохлаждения может не столько помочь, сколько навредить. Поэтому я бы предостерёг людей с болью в горле от поедания холодного, — сказал Зайцев.

Он добавил, что здоровые люди могут позволить себе съесть мороженое маленькими кусочками, тем самым они «потренируют» свою глотку и миндалины. Тем, у кого уже начало болеть горло, Зайцев советует употреблять только тёплое питьё и пищу, избегая очень горячего и холодного.

Врач-педиатр Евгений Тимаков ранее заявил, что не стоит детям запрещать пить воду из холодильника и есть мороженое. По его словам, иммунитет ребёнка нужно укреплять с самого рождения, как только пройдёт первый период адаптации.