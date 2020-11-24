Врач объяснил опасность распития спиртного на холоде

https://static.news.ru/photo/067f3b0c-2eef-11eb-907a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согревающийся алкогольными напитками человек чувствует разливающееся по телу тепло, но такое ощущение является мнимым и может привести к трагедии, рассказал главный внештатный специалист депздрава столицы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Алкоголь воздействует на поверхностные сосуды организма, расширяя их, что приводит к быстрой потере тепла, объяснил специалист в разговоре с «Москвой 24».

Повышенная теплоотдача создаёт временный тепловой фронт вокруг тела, и человек не мёрзнет. Из-за этого холодовые рецепторы на коже отключаются, мозг не даёт команду на спазм периферических сосудов для прекращения потери тепла. При этом температура тела быстро падает, — конкретизировал Тяжельников.

Употребивший алкоголь человек не чувствует, что замерзает, он может потерять сознание, что на холоде особенно опасно, предупредил врач. Кроме того, так как на морозе спиртное действует на ЦНС сильнее, у выпившего слабеют мышцы и туманится разум.

Тяжельников добавил, что немного выпить на холоде всё же можно, но следует ограничиться небольшой порцией спиртного и вскоре вернуться в тепло, где лучше оставаться не менее трёх часов после употребления алкоголя.

Глинтвейн, который считается самым согревающим зимним спиртным напитком, специалист посоветовал заменить на безалкогольный аналог или согреваться ароматными горячими чаями, травяными и ягодными отварами, а также активнее двигаться на холоде, чтобы не замёрзнуть.

Как писал NEWS.ru, продажа горячительных напитков в России должна быть запрещена в первые дни после наступления Нового года, считает член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Соответствующее обращение направлено главе Минпромторга Денису Мантурову. Автор инициативы поясняет, что в новогодние праздники традиционно растёт число случаев отравления алкоголем и обращений за экстренной медицинской помощью.