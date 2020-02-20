https://static.news.ru/photo/ad151164-53b0-11ea-950f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

О том, как отличить от других заболеваний и выявить симптомы сердечного приступа за несколько недель до его начала, рассказал доктор медицинских наук, профессор Мехмад Мамедов.

Он пояснил, что к сердечному приступу может привести стенокардия, которая является одной из форм ишемической болезни. Она проявляется приступами боли в области сердца, возникающими из-за плохого кровоснабжения миокарда.

Мамедов подчеркнул, что стенокардия прежде всего возникает при эмоциональных и физических перегрузках и из-за вредных привычек. Помимо людей, подверженных стрессам, курящих и употребляющих алкоголь, сердечный приступ угрожает диабетикам и тем, кто долгое время принимает лекарства, в том числе нестероидные, пишет Аif.ru.

Врач обратил внимание на симптомы, говорящие об острой фазе сердечного приступа. О ней говорят резкая слабость, головокружение, боль за грудиной, отдающая в челюсть или лопатку. Причём боль не проходит даже после приёма лекарств. Косвенным подтверждением надвигающегося приступа также являются холодный пот, слабость и одышка.

Как пояснил Мамедов, иногда сердечный приступ может развиваться достаточно долго, в течение месяца. В этом случае надо обратить внимание на следующие признаки:

усталость, меланхоличность и постоянная сонливость;

сбивчивое дыхание;

ощущение внутреннего холода и озноб, которые возникают за несколько дней до приступа.

Всё дело в том, что постоянно пребывающие в стрессе сосуды находятся в состоянии тонуса и, соответственно, сужены. Организм из-за этого не получает достаточно питания и кислорода. Отсюда и возникает усталость. При этом при сбое в работе сердца начинаются проблемы в функционировании лёгких, нарушается процесс газообмена. Поэтому дыхание становится прерывистым.

Доктор медицинских наук назвал также и скрытые симптомы. Оказывается, о сердечном приступе может говорить не только боль за грудиной, но и другая, абдоминальная форма. Это когда болит всё тело, появляется изжога, тошнота, рвота, метеоризм.

Также приступ проявляется и астматической формой, то есть ничего не болит, а вместо этого возникает удушающий кашель с пенистой розоватой мокротой, а пациенту становится трудно лежать.

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