Около 12% женщин России репродуктивного возраста употребляют гормональные пероральные контрацептивы, сообщила NEWS.ru директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева. Из них около 5-8% принимают препараты с лечебной целью, остальные — для предотвращения нежелательной беременности. Самым популярным способом контрацепции в России по-прежнему остаётся презерватив, отметила Ерофеева. Его используют около 60% дам репродуктивного возраста.

За последние три года продажи гормональных контрацептивов в России сократились на 7,3%. Такие данные предоставили NEWS.ru в компании DSM Group, которая специализируется на исследованиях фармацевтического рынка. В 2017 было продано 42,4 млн упаковок подобных препаратов, а в 2019 — 39,3 млн.

В организации отметили пять регионов с наибольшим объёмом продаж гормональных пероральных контрацептивов в 2019 году. На первом месте оказалась Москва: в столице продаётся до 12,5% всех препаратов этого типа. Второе место занял Санкт-Петербург, где реализуется 6,1%. «Бронза» досталась Московской области (5,9%). За ней следуют Свердловская область (3,2%) и Краснодарский край (3,0%).

Наименьшие продажи гормональных пероральных контрацептивов в 2019 году зафиксированы в Ненецком (0,06%) и Чукотском (0,07%) автономных округах. Чуть больше подобных препаратов реализуется в Калмыкии и республике Алтай — 0,12%, которые разделили третье место в антирейтинге. Замыкает четвёрку Карачаево-Черкесия (0,13%).

Число абортов в России остаётся высоким: в 2018 году зафиксировано более 600 тысяч подобных операций. Любовь Ерофеева называет гормональные пероральные контрацептивы «самым лучшим способом» предохранения от нежелательной беременности — его эффективность близка к 100%. Для сравнения — надёжность презерватива — более 80%.

Приём правильно подобранных гормональных пероральных контрацептивов — замечательный способ предохранения. Они в целом оказывают положительное действие на женский организм. Например, улучшают состояние кожи, волос, ногтей. Но такие препараты подходят только дисциплинированным женщинам. Таблетки принимаются строго по режиму, его нарушение грозит серьёзными проблемами. В том числе — нарушением менструального цикла. Любовь Ерофеева директор Ассоциации народонаселения и развития и акушер-гинеколог директор Ассоциации народонаселения и развития и акушер-гинеколог

Гормональные контрацептивы имеют ряд противопоказаний. Их нельзя принимать женщинам, больным тромбозом, страдающим злокачественными и доброкачественными опухолями, а также заболеваниями печени и почек. Противопоказаны подобные препараты для курящих женщин, особенно старше 35 лет и с лишним весом. Они повышают вероятность развития гипертонии и ишемической болезни сердца.

У некоторых принимающих гормональные контрацептивы женщин отмечается снижение либидо, отметил гинеколог Дмитрий Бурьяк. Это означает, что препарат подобран неправильно, поэтому следует обратиться к врачу для замены средства.