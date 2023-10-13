Врач объяснил, как часто может болеть человек с нормальным иммунитетом Врач Продеус: молодые люди с нормальным иммунитетом болеют два-три раза в год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодые люди с нормальным иммунитетом подхватывают респираторную инфекцию два-три раза в год, школьники и студенты — четыре-пять раз, и это считается нормальным, заявил в беседе с NEWS.ru врач — аллерголог-иммунолог профессор Андрей Продеус. По словам специалиста, маленькие дети имеют право болеть вирусными заболеваниями до 18 раз в год.

Для молодых людей и людей среднего возраста два-три раза в год иметь симптомы респираторной инфекции, не осложненные бактериальными инфекциями, — это нормально. Для школьников и студентов, которые чаще бывают в закрытых помещениях и в большом скоплении людей, вероятность заразиться и иметь клинические симптомы — четыре-пять раз в год. Дети детсадовского возраста имеют право болеть вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей до 18 раз в год, и в этом случае мы считаем, что у них нет серьезных нарушений иммунитета, — объяснил врач.

Соведущий Елены Малышевой отметил, что не стоит сразу бить тревогу и идти к врачу-иммунологу, важно не количество заболеваний, а их качество. По словам врача, есть разные случаи, но ни один здоровый взрослый человек не должен болеть бактериальными инфекциями чаще трех-четырех раз в год.

Если у взрослого человека более двух [случаев заболевания], то есть три-четыре раза, есть необходимость в течение года принимать антибиотики и у него есть выраженные бактериальные инфекции, например гнойная ангина, гнойный отит, пневмония, то в этом случае я рекомендую прийти к иммунологу. Если человек длительно принимает антибиотик, это тоже свидетельство того, что его иммунитет недостаточно хорошо работает, — подчеркнул специалист.

Полное интервью с Андреем Продеусом смотрите тут.

Коллега Малышевой ранее рассказал, как избежать заражения ОРВИ. По словам врача, на эффективность инфицирования вирусами, в частности, влияет дистанция между заболевшим и здоровым человеком, а также регулярность мытья рук.