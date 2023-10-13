Коллега Малышевой рассказал, как избежать заражения ОРВИ Иммунолог Продеус: дистанция и гигиена влияют на эффективность заражения ОРВИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На эффективность инфицирования вирусами респираторной группы влияет множество факторов — например, дистанция между зараженным и здоровым человеком, сила чиханья и кашля, а также регулярность мытья рук, рассказал в интервью NEWS.ru врач — аллерголог-иммунолог, профессор Андрей Продеус. Специалист также дал несколько рекомендаций, которые помогут россиянам реже болеть.

Чтобы заболеть, надо общаться. Эффективность инфицирования зависит от двух факторов: близости между двумя людьми, поэтому мы столько говорили при коронавирусной инфекции о социальной дистанции. При чиханье и кашле скорость полета частиц такова, что два-три метра они преодолеют без проблем, а при сильном чиханье мужчины может быть скорость восемь-девять метров, — рассказал специалист.

Вторым фактором Продеус назвал банальную гигиену. Врач объяснил, что человек взаимодействует с зараженными поверхностями с помощью рук: люди хватаются за поручни, держат телефоны и клацают по клавиатуре. По этой причине крайне важно регулярно мыть руки с мылом, добавил он.

Интересные данные были опубликованы: люди, которые моют руки с мылом, они в несколько раз меньше могут заболеть респираторными инфекциями. Коронавирусная эпидемия показала, когда мы научились обрабатывать руки чаще, кишечных инфекций стало реально меньше, гриппа было меньше. Потому что люди больше уделяли внимание гигиене и социальной дистанции, — отметил Продеус.

Также соведущий Елены Малышей добавил, что симптомы респираторной инфекции у взрослого человека могут проявляться три-пять раз в год. При этом, по словам специалиста, важно обращать внимание не на то, сколько раз у человека бывают сопли, а на то, как тяжело он заболевает, как быстро он из этого состояния выходит и насколько часто у него бывают осложнения после таких простуд.

Полное интервью с Андреем Продеусом смотрите тут.

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