Врач назвал три способа избежать простуды

Чтобы защититься от простуды осенью, следует укреплять слизистую полость носа, горло и носоглотку. Об этом NEWS.ru рассказал кандидат медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев.

Специалист сообщил, что для укрепления слизистой полости носа и глотки следует пить чёрный или зелёный чай с добавлением трав и имбиря.

Если это будет на постоянной основе каждое утро, то это хорошо и для слизистой оболочки задней стенки глотки, и для желудочно-кишечного тракта, — сказал врач.

Также важно не находиться в условиях гипотермии, то есть не переохлаждаться. Одеваться следует так, чтобы не было холодно, но и не стоит себя слишком укутывать.

Если человек всё время кутается, то он рано или поздно переохладится, — отметил Зайцев.

Также доктор напомнил о пользе прогулок. Он призвал почаще ходить пешком, бывать в парках и скверах, а также выбираться за город.

Если эти три момента будут соблюдены, плюс при условии полноценного сна, то вряд ли какие-то простудные заболевания одолеют человека. Потому что носоглотка будет защищена, человек находится в движении и всё будет хорошо, — сказал врач.

Он добавил, что следует не забывать об употреблении витаминов. Это не будет лишним ранней весной, когда люди страдают от авитаминоза, и осенью. Доктор порекомендовал использовать поливитамины.

Ранее врач назвал опасные методы лечения простуды, которые могут усугубить недуг. По словам Зайцева, не следует вставлять в нос ломтики чеснока или лука, а также нужно воздержаться от походов в баню при простуде.