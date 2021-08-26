Врач назвал противопоказания при использовании новой российской вакцины

Новая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» по качеству сопоставима с «ЭпиВакКороной», значит, показания к применению у них могут быть идентичными. Об этом «Радио 1» сообщил врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По своим свойствам — и по параметрам качества, и по параметрам иммуногенности, и по безопасности и переносимости — этот препарат очень близок к препарату «ЭпиВакКорона», и инструкции по применению этих препаратов между собой практически ничем не различаются, — отметил специалист.

Поэтому при вакцинации новый препарат будет использоваться абсолютно так же, как и предыдущая версия. Без изменений остаётся и категория людей, которым будут делать прививку. Это должны быть люди без острых хронических заболеваний. А вот беременным и кормящим женщинам данный препарат противопоказан. Также нельзя использовать эту вакцину людям с онкологическими заболеваниями, сообщил Крючков.

Ранее Минздрав зарегистрировал пятую вакцину от коронавируса в России — «ЭпиВакКорона-Н». В инструкции к препарату говорится, что вакцину вводят двумя этапами с промежутком в 14–21 день.