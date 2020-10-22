Врач назвал продукты, провоцирующие приступы мигрени

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Главный внештатный невролог Минздрава Подмосковья Ринат Богданов перечислил продукты, употребление которых может привести к мигрени.

По его словам, часто спектр таких продуктов индивидуален и люди, страдающие мигренью, обычно знают, что не следует есть.

Ну, например — это шоколад, копчёности, пищевые добавки — нитриты, нитраты, глутамат натрия, выдержанные сыры, голубой пармезан, моцарелла. Также алкоголь — красное вино, пиво, — сообщил специалист.

Он отметил, что в первую очередь к нежелательным продуктам относятся те, которые содержат вещества, влияющие на серотониновую систему мозга. Также следует придерживаться дробного питания — употреблять пищу по 5–6 раз в день. При этом голод также может спровоцировать мигрень.

Богданов добавил, что ему неизвестны продукты, которые помогают избежать мигрени, поэтому лучше избегать провокаторов приступов, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Богданов заявил, что у людей, страдающих приступами мигрени, риск инсульта вдвое выше. По его словам, причинами для её появления могут стать стрессы, переутомление, голод, нерегулярное питание и даже пересып.