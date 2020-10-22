Врач назвал продукты, провоцирующие приступы мигрени

Главный внештатный невролог Минздрава Подмосковья Ринат Богданов перечислил продукты, употребление которых может привести к мигрени.
По его словам, часто спектр таких продуктов индивидуален и люди, страдающие мигренью, обычно знают, что не следует есть.
Ну, например — это шоколад, копчёности, пищевые добавки — нитриты, нитраты, глутамат натрия, выдержанные сыры, голубой пармезан, моцарелла. Также алкоголь — красное вино, пиво, — сообщил специалист.
Он отметил, что в первую очередь к нежелательным продуктам относятся те, которые содержат вещества, влияющие на серотониновую систему мозга. Также следует придерживаться дробного питания — употреблять пищу по 5–6 раз в день. При этом голод также может спровоцировать мигрень.
Богданов добавил, что ему неизвестны продукты, которые помогают избежать мигрени, поэтому лучше избегать провокаторов приступов,
Как писал NEWS.ru, ранее Богданов заявил, что у людей, страдающих приступами мигрени, риск инсульта вдвое выше. По его словам, причинами для её появления могут стать стрессы, переутомление, голод, нерегулярное питание и даже пересып.