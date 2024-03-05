Врач дала советы, как предотвратить развитие близорукости у ребенка Врач Миргородская: наследственность является главным фактором развития миопии

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Наследственность является главным фактором возникновения близорукости (миопии) у детей, сообщила "Газете.Ru" врач-офтальмолог, врач-микрохирург кандидат медицинских наук Светлана Миргородская. По ее словам, существует ряд рекомендаций, которые помогут снизить риск развития этой патологии, например контроль за зрительной нагрузкой и прием достаточного количества полезных микроэлементов.

Миргородская объяснила, что исключить наследственность при развитии близорукости полностью невозможно. По ее словам, дети частично или полностью наследуют анатомические особенности родителей, а иногда и бабушек и дедушек.

Но это не всегда 100% наследственная предрасположенность. Играет роль не только степень миопии у родственников, но и то, у одного или у обоих родителей она имеется. Бывает и так, что у родителей средняя или высокая степень миопии, а у ребенка только слабая, — рассказал она.

В этом случае такой фактор, как зрительная нагрузка, увеличивает риск развития этого заболевания у детей, отметила Миргородская. По ее словам, глаза являются оптической системой, которая в первую очередь предназначена для дальнего, а не ближнего видения. Если не соблюдать режим зрительной нагрузки, то наружные мышцы глаза укорачиваются и начинают сдавливать глазное яблока, пояснила она. Это приводит к его удлинению и ухудшению зрения.

Поэтому нужно соблюдать режим зрительной нагрузки. Особенно это важно, если есть наследственная предрасположенность. При длительной нагрузке вблизи нужно обязательно делать перерывы и смотреть вдаль — в окно, в конец коридора, кабинета и т. д. Каждый час нагрузки должен чередоваться с 5–10 минутами разгрузки, — дала совет врач.

Еще одним фактором, который может привести к близорукости, Миргородская назвала нехватку витаминов и химических веществ. Она объяснила, что выработка в организме дофамина и витамина D замедляет рост глазного яблока и тормозит развитие миопии. По ее словам, если график ребенка не позволяет ему гулять при дневном свете не менее двух часов, то необходимо вводить дозы витамина Д в рацион. При этом она подчеркнула, что прежде необходимо получить консультацию у эндокринолога или терапевта.

Ранее врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» рассказала, что близорукость нередко развивается у детей и прогрессирует с возрастом, однако к 45 годам зрение может нормализоваться. По ее словам, это явление называется возрастной пресбиопией. Врачи подчеркивают, что близоруким детям необходимо носить очки, так как в противном случае головной мозг не научится видеть мир четко.