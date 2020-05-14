ВОЗ сравнила живучесть коронавируса с ВИЧ

https://static.news.ru/photo/b2119aa6-95c4-11ea-92df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Невозможно предсказать, сколько конкретно новый коронавирус будет существовать. Возможно, он будет, как ВИЧ-инфекция, и никогда не исчезнет. Об этом заявил руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Важно иметь в виду: этот вирус может стать просто ещё одним эндемичным вирусом в наших сообществах, и этот вирус может никогда не исчезнуть, — считает эксперт.

По его словам, в вопросе исчезновения коронавируса нужно быть реалистами.

Здесь не может быть обещаний и сроков. Эта болезнь может перерасти в длительную проблему, но может и не перерасти, — отметил Райан.

Ранее в ВОЗ заявили, что коронавирус живёт на различных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Любая поверхность, с рядом которой ходят люди, может оказаться заражённой. Чтобы уберечься от COVID-19, нужно постоянно мыть руки, отметили в организации.

NEWS.ru писал, что коронавирус может сохраняться в воздухе после разговора. Об этом заявили эксперты американских Национальных институтов здравоохранения и Университета Пенсильвании.