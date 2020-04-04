ВОЗ дала советы по питанию и закупке продуктов во время карантина

https://static.news.ru/photo/789ddb46-761a-11ea-b61d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации по закупкам продуктов и питанию во время пандемии коронавирусной инфекции.

Посмотрите, что уже имеется дома, и спланируйте покупки. У вас может возникнуть желание запастись едой, но при этом важно не забывать как об уже закупленных продуктах, так и продуктах с ограниченным сроком годности, и использовать их в первую очередь, — говорится в сообщении организации.

В организации отметили, что излишние закупки на фоне паники могут привести к повышению цен, перееданию, а также к увеличению количества отходов. ВОЗ отметила, что стоит сначала употреблять скоропортящиеся продукты. А чтобы избежать порчи фруктов и овощей, стоит излишки заморозить.

Если свежие продукты, особенно фрукты, овощи и нежирные молочные продукты, по-прежнему доступны, отдайте предпочтение именно им, — следует из сообщения.

В ВОЗ напомнили, что будет полезно готовить домашнюю пищу, как для здоровья, так и для экономии. При этом важно помнить соблюдении мер гигиены при приготовлении пищи.

В случае использования доставки еды, ВОЗ рекомендует воспользоваться функцией «бесконтактной» доставки.

Также ВОЗ рекомендует потреблять достаточное количество клетчатки и жидкости, а потребление соли, сахара, жиров и алкоголя ограничить.

Оптимальным набором продуктов на время самоизоляции ВОЗ называет: свежие фрукты и овощи с длительным сроком хранения, замороженные фрукты и овощи, сушёные и консервированные бобовые, цельнозерновые продукты и корнеплоды с высоким содержанием крахмала, яйца, молоко с низким содержанием жира длительного хранения, овощные и рыбные консервы, а также сухофрукты, орехи и семечки.

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