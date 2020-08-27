ВОЗ: 70% жителей планеты должны вакцинироваться для выработки иммунитета

https://static.news.ru/photo/25ff13d8-e888-11ea-8def-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мировой охват вакцинацией должен составить 65–70% для выработки иммунитета к коронавирусу, заявил в ходе брифинга главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

Лучшим способом достижения иммунитета является вакцинация. И её охват должен составлять не менее 65–70%, — отметила Сваминатан, слова которой приводит ТАСС.

В свою очередь эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове выразила мнение, что попытки выработки коллективного иммунитета естественным образом будут опасными и приведут к большому числу жертв. Вакцинация является самым эффективным способом защиты населения, считает ван Керкхове.

11 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, прошла процедуру регистрации. Препарат, получивший название «Спутник V», создали в сжатые сроки, потому что проводили разработки не с нуля, а использовали предыдущие наработки — ту же платформу, что и против вируса Эбола.

Ранее NEWS.ru писал, что медики НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева собираются в середине сентября приступить к испытаниям вакцины от коронавируса производства КНР с участием добровольцев, заявил и. о. директора учреждения Дмитрий Лиознов.

По его словам, в начале испытаний планируется небольшое исследование на 500 человек. После него стартует «большое, массовое», с участием пяти тысяч добровольцев по всему миру.