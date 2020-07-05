Вирусолог предупредил о риске заражения COVID-19 и гриппом одновременно

https://static.news.ru/photo/4901e0ac-bed7-11ea-8780-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В случае возникновения новой волны коронавируса она может совпасть с сезонной эпидемией гриппа. Заражение двумя заболеваниями сразу чревато серьёзным уроном для здоровья. Об этом заявил профессор кафедры «Вирусология» в МГУ Алексей Аграновский.

Может быть такое совпадение, чтобы человек заболел сразу и коронавирусом, и гриппом <...>. Последствия — серьёзные нарушения здоровья. Двойная инфекция — это совсем нехорошо, — сказал он в интервью URA.RU.

Эксперт призвал россиян быть осторожными, соблюдать санитарные правила и сейчас, и тем более в осенний период.

В то же время вирусолог порекомендовал не беспокоиться заранее, поскольку совпадение вспышек коронавируса и гриппа предсказать нельзя.

В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 681,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 450,7 тысячи пациентов, умерли 10,1 тысячи.

Россия занимает третье место в мире по уровню заболеваемости COVID-19, уступая США (более 2,8 млн заболевших) и Бразилии (свыше 1,5 млн). Всего коронавирусом охвачено более 200 стран. Общее число заразившихся превышает 11,2 млн человек. С начала пандемии скончались более 530 тысяч заболевших и свыше 5,8 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что во всемирном профсоюзе врачей WMA спрогнозировали новую волну коронавируса на ноябрь-декабрь 2020 года. По мнению медиков, она будет более значительной, нежели летняя, приведшая к росту заболеваемости в ряде стран.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), напротив, усомнились в том, что новая волна COVID-19 может наступить. Там отметили, что нынешний рост заболеваемости следует рассматривать не как вторую волну, а как второй пик пандемии, поскольку вирус не был в достаточной мере подавлен для предотвращения его повторной передачи. В связи с этим в организации порекомендовали бросить все силы на борьбу с инфекцией сейчас.