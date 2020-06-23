Вирусолог перечислил передающиеся через кондиционер инфекции

https://static.news.ru/photo/5fba519e-b54f-11ea-9624-fa163e074e61_660.jpg Фото: Caroline Seidel/dpa/Global Look Press

Врачи отрицают возможность заражения коронавирусом через работающий кондиционер. Однако, по словам вирусолога Георгия Викулова, через систему охлаждения воздуха можно подхватить другие опасные болезни.

Для систем кондиционирования доказана передача только возбудителей легионеллы, микоплазмы и хламидийных инфекций. Ни по каким другим возбудителям не доказано, что через систему кондиционирования возможно заражение, — сказал специалист в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он также напомнил, что кондиционеры нужно ежегодно подвергать очистке. В целом же эти аппараты благодаря фильтрам, наоборот, очищают воздух от микроорганизмов. Опасность для здоровья может возникнуть лишь при неправильной эксплуатации кондиционеров. Также специалисты предостерегают пользователей от резких перепадов температур.

Ранее испанские учёные признали, что возможность передачи вируса через кондиционеры недостаточно изучена. Но при этом они подчеркнули, что размножение этого возбудителя невозможно нигде, кроме человеческих клеток, поэтому разговоры о высоком риске распространения инфекции через системы кондиционирования они назвали «спекулятивными», писал NEWS.ru.